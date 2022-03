Exoprimal: Dino Crisis-Producer Hiroyuki Kobayashi mit an Bord

Vor wenigen Tagen kündigte der japanische Publisher Capcom die laufenden Arbeiten an "Exoprimal" an. Wie nun bestätigt wurde, ist auch Hiroyuki Kobayashi, einer der führenden Köpfe hinter der "Dino Crisis"-Reihe, in die Entwicklung involviert.

"Exoprimal" befindet sich bei Capcom in Arbeit.

Zu den Überraschungen, die uns im Rahmen der letzten „State of Play“-Ausgabe ins Haus standen, gehörte unter anderem der kooperative Multiplayer-Titel „Exoprimal“ aus dem Hause Capcom.

Wie ergänzend zur offiziellen Ankündigung des ungewöhnlichen Projekts bestätigt wurde, wird mit Hiroyuki Kobayashi ein alter Bekannter in die Entwicklung involviert sein. Kobayashi fungierte seinerzeit als Co-Designer des originalen „Dino Crisis“-Abenteuers (1999) und bekleidete sowohl bei „Dino Crisis 2“ (2000) als auch „Dino Crisis 3“ (2003) den Posten des Producers.

Darüber hinaus wirkte er in der Vergangenheit am Fantasy-Rollenspiel „Dragon’s Dogma“ und der „Devil May Cry“-Reihe mit.

Ein Abstecher in das Jahr 2043

Offiziellen Angaben zufolge verschlägt es euch in „Exoprimal“ in das Jahr 2043. Hier nehmt ihr den Kampf gegen eine Dinosaurier-Plage auf und greift dabei auf unterschiedliche Exo-Anzüge zurück. Zu den Besonderheiten gehört die Tatsache, dass jedem Anzug im Kampf eine bestimmte Rolle zugeordnet wird. In „Exoprimal“ schließen sich fünf Spieler beziehungsweise Spielerinnen zu Teams zusammen und nehmen den Kampf gegen die Urzeitechsen auf.

„Lassen Sie uns zuerst die Bühne bereiten: Wir schreiben das Jahr 2043“, so die Entwickler. „Aus unbekannten Gründen haben sich mysteriöse Wirbel geöffnet, die endlose Schwärme von Dinosauriern auf die moderne Welt loslassen. Wir werden einen erbitterten Kampf ums Überleben zwischen den tapferen Exofightern der nahen Zukunft und wilden Kreaturen aus der fernen Vergangenheit erleben, die die Menschheit in Richtung Auslöschung zu treiben drohen.“

„Exoprimal“ wird nach dem aktuellen Stand der Dinge 2023 erscheinen.

