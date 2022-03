GTA 5: Spieler kritisieren Explosionseffekte der Next-Gen-Version

"GTA 5" ist nun in einer aktualisierten Version für die Konsolen PS5 und Xbox Series X|S erschienen. Doch die Next-Gen-Version kommt nicht bei allen Spielern gut an.

Rockstar hat kürzlich die aktuellste Version von „GTA 5“ für die Konsolen PS5 und Xbox Series X|S veröffentlicht. Damit ist das Spiel nun schon für die dritte Konsolengeneration erschienen. Bis Mitte Juni können bestehende Besitzer der Spiels für einen reduzierten Preis auf die neue Version von „GTA 5“ umsteigen. Dafür winken auch einige Belohnungen.

Die Spieler können sich bei der Next-Gen-Version des Spiels zwischen drei verschiedenen Grafikmodi entscheiden. Laut den Entwicklern soll Los Santos so detailliert aussehen, wie nie zuvor. Doch scheinbar ist nicht alles an dem Spiel „Next-Gen“. Einige Nutzer kritisieren derzeit die Explosionseffekte im Spiel und nennen sie „peinlich“ oder „enttäuschend“.

Explosionseffekte in „GTA 5“ nur 2D?

Ein Spieler hat im Subreddit von „GTA Online“ ein entsprechendes Video geteilt. Darin stellt er GTA-typisch allerhand Chaos an und jagt ein paar Fahrzeuge hoch. Ungewöhnlich sieht seiner Meinung nach der Rauch aus. Er schreibt, der Rauch bei Feuer und Explosionen würden nur in 2D dargestellt. Dazu würde ein Effekt genutzt, der es so aussehen lässt, als wäre der Rauch in 3D, wenn man die Kamera bewegt. Achtet man auf die Explosion im Video, dreht sich die Rauchschwade unnatürlich mit der Bewegung des Spielers mit.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

In den Antworten auf den Beitrag machen sich viele Spieler über die dargebotenen Effekte lustig. Man hätte mehr von Rockstar erwartet, wird in den Kommentaren geschrieben. Nicht wenige schreiben, dass dies „peinlich“ oder „enttäuschend“ sei. Andere vergleichen den Raucheffekt mit Grafiken aus dem 2003 erschienenen „The Simpsons Hit & Run“.

Weitere Meldungen zu „GTA 5“:

Ein anderer Nutzer schreibt, dass dies eine Technik sei, die bereits seit Jahren in Videospielen verwendet wird. Es würde bei „GTA 5“ nur so sehr auffallen, weil hochdetaillierte Texturen verwendet wurden. „Fairerweise muss man sagen, dass die Grundlage von „GTA 5″ mit den Hardwarebeschränkungen von 2005 im Hinterkopf entwickelt wurde“, schreibt ein weiterer Spieler. „Ich bin mir also nicht sicher, wie viel sie davon ändern müssen oder können, bevor es zu Problemen kommt.“

Quelle: Reddit, GameRant

Weitere Meldungen zu GTA 5, GTA Online.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren