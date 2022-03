Stranger of Paradise – FF Origin: Early-Access für digtiale Vorbesteller gestartet

Nach den beiden erfolgreichen „Nioh“-Abenteuern unternehmen die Entwickler von Team Ninja mit „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ einen Abstecher in eine der beliebtesten Videospiel-Marken überhaupt.

In einem offiziellen Tweet wiesen die Verantwortlichen von Square Enix noch einmal darauf hin, dass alle, die „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ digital vorbestellt haben sollten, drei Tage vor allen anderen loslegen dürfen. So steht die Early-Access-Phase für digitale Vorbesteller mit sofortiger Wirkung bereit. Alle anderen werden sich noch bis zum kommenden Freitag, den 18. März 2022 gedulden müssen, ehe auch sie Hand an „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ legen dürfen.

Nach dem Release möchten die Macher von Team Ninja „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ nicht nur mit Updates und diversen Optimierungen auf Basis des Community-Feedbacks unterstützen. Darüber hinaus sind drei Download-Pakete geplant, die unter anderem neue Dungeons oder Herausforderungen mit sich bringen und lediglich im Rahmen des Season-Pass von „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ erworben werden können.

Im neuesten Werk aus dem Hause Team Ninja verschlägt es euch in die Welt des legendären Rollenspiel-Klassikers „Final Fantasy I“. Hier erlebt ihr eine alternative Geschichte im zugrunde liegenden Universum und übernehmt die Kontrolle über die vier Krieger des Lichts, die sich mit einer düsteren Bedrohung konfrontiert sehen.

Was „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ technisch wie spielerisch zu bieten hat, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Review.

To deny fate, or become it?

