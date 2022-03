Ghostwire Tokyo: Entwickler sprechen über mögliche DLCs

Nach einer weiteren Verschiebung wird der von Tango Gameworks entwickelte Horror-Titel „Ghostwire: Tokyo“ Ende der Woche endlich für die PlayStation 5 veröffentlicht.

Wie uns das japanische Studio vor wenigen Tagen wissen ließ, wird es sich bei „Ghostwire: Tokyo“ um einen Titel handeln, der euch für rund 15 Stunden beschäftigen wird, wenn ihr lediglich der Hauptgeschichte nachgeht. Wer wirklich alles entdecken möchte, sollte hingegen 30 bis 40 Stunden an Spielzeit einplanen. Laut dem für „Ghostwire: Tokyo“ verantwortlichen Produzenten Masato Kimura könnten nach dem Release weitere Inhalte folgen.

Demnach möchte sich das Studio demnächst Gedanken über potenzielle Inhalte machen, die nach dem Launch des Horror-Titels zur Verfügung gestellt werden. Spruchreif sei dahingehend allerdings noch nichts.

Entwickler hoffen auf eine entsprechende Gelegenheit

Kimura führte aus: „Wir haben die Arbeiten am Spiel gerade abgeschlossen. Wir befinden uns in der Komfortzone dieser Erleichterung, gerade jetzt in der Lage zu sein, eine große Sache zu beenden. Also haben wir noch nicht so viel darüber nachgedacht. Wenn wir uns jedoch ausgeruht haben, werden wir wahrscheinlich anfangen, über etwas Cooles nachzudenken. Wenn es die Möglichkeit gibt, DLC zu erstellen, dann sollten wir wahrscheinlich darüber nachdenken.“

„Als Entwickler wollen wir die Arbeit, die wir geleistet haben, immer weiter machen und verbessern. Daher sind DLCs immer etwas, das wir machen wollen. Im Endeffekt hängt das aber wirklich vom Erfolg des Titels ab und davon, wie die Community auf die Veröffentlichung von Ghostwire: Tokyo reagiert. Wir müssen abwarten und schauen. Aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, wollen wir auf jeden Fall zuschlagen.“

„Ghostwire: Tokyo“ wird am 25. März 2022 für die PlayStation 5 veröffentlicht.

