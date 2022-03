A Plague Tale: Laufende Arbeiten an einer TV-Serie bestätigt

In den vergangenen Jahren wurden diverse Filme beziehungsweise TV-Serie zu bekannten Videospielen veröffentlicht oder zumindest offiziell angekündigt.

Wie zum Abschluss der Woche bestätigt wurde, dürfen sich auch Anhänger von „A Plague Tale“ über eine TV-Serie freuen, die sich derzeit in Arbeit befindet. Dies bestätigte Mathieu Turi, der als Regisseur der besagten TV-Serie fungieren wird. Konkrete Details zur Serien-Adaption wurden im Zuge der Bestätigung leider nicht genannt. Stattdessen bedankte sich Turi bei Focus Home Interactive und den Entwicklern der Asobo Studios lediglich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen.

Daher bleibt vorerst abzuwarten, wann mit weiteren Details oder der offiziellen Enthüllung der TV-Serie zu rechnen ist.

„A Plague Tale: Innocence“ entstand bei den Asobo Studios und wurde im Mai 2019 zunächst für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One veröffentlicht. Das Adventure punktete vor allem mit seiner spannenden Geschichte sowie den glaubwürdigen Charakteren und wurde 2021 zudem für die Switch sowie die New-Generation-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S umgesetzt. „A Plague Tale: Innocence“ erzählt die Geschichte der Familie de Rune, die sich auf ihrem imposanten Landsitz eingerichtet hat.

Eines schicksalsträchtigen Tages überfallen Truppen der Inquisition unter der Führung von Lord Nicholas das Anwesen der Familie. Während ihre Mutter Béatrice zurückbleibt, geling es Amicia und Hugo zu fliegen. Gejagt von der Inquisition reisen die beiden Sprösslinge der Familie de Rune durch das mittelalterliche Frankreich. Neben der Inquisition bedroht eine mysteriöse Rattenplage das Land. Und dann wäre da ja auch noch die geheimnisvollen Kräfte von Hugo, die die Begehrlichkeiten der Inquisition weckten.

Derzeit arbeiten die Entwickler der Asobo Studios am Nachfolger „A Plague Tale: Requiem“, der nach dem aktuellen Stand der Dinge 2022 erscheint.

