Digitale UK-Verkäufe: WWE 2K22 übertrifft seinen Vorgänger bei weitem

Heute veröffentlichte GamesIndustry die digitalen Chart-Platzierungen aus Großbritannien. Die dazu veröffentlichten Zahlen zeigen auf, dass „WWE 2K22“ bisher ein voller Erfolg ist. In der zweiten Märzwoche war die neue Wrestling-Simulation das zweitmeistverkaufte Spiel – zumindest in digitaler Hinsicht.

Damit feierten die Verantwortlichen einen erfolgreichen Launch. Tatsächlich sind die digitalen Launch-Verkäufe um 390 Prozent höher gewesen als bei „WWE 2K20“. Wenn die physischen Verkäufe noch einberechnet werden, ist die Verkaufszahl mehr als doppelt so hoch.

Die höhere Qualität hat sich also ausgezahlt: Während der Vorgänger nur 43 Meta-Punkte erhielt, sind es beim neuen Ableger solide 76 Punkte.

Auf dem ersten Platz befindet sich das Soulslike-RPG „Elden Ring“, das in Europa generell die Spitze anführt. Auch in den Vereinigten Staaten konnte From Softwares Meisterwerk den obersten Platz erklimmen.

Die Bronzemedaille geht an Sonys „Gran Turismo 7“. Wegen dem Release von „WWE 2K22“ rückte die Rennsimulation einen Platz nach hinten. Die digitalen Verkäufe sind im Vergleich zur Erscheinungswoche um 70 Prozent eingebrochen.

Weil in der vergangenen Woche einige Rabatte angeboten wurden, sind ein paar ältere Spiele in die Charts zurückgekehrt. Zum Beispiel „Call of Duty: Black Ops 2“ oder „Assassin’s Creed Odyssey“.

Die UK-Charts in der Übersicht

Elden Ring WWE 2K22 Gran Turismo 7 FIFA 22 Grand Theft Auto 5 Red Dead Redemption 2 Star Wars: Battlefront 2 Call of Duty: Black Ops 2 Assassin’s Creed Valhalla Asssassin’s Creed Odyssey

