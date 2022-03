Elden Ring: Update 1.04 mit kleineren Verbesserungen veröffentlicht

In dieser Woche veröffentlichten die Entwickler von From Software bereits das umfangreiche Update 1.03, mit dem das gefeierte Open-World-Rollenspiel „Elden Ring“ zahlreiche Verbesserungen und kleinere Neuerungen spendiert bekam.

Alle weiteren Details zum Update 1.03 findet ihr hier. Zum Abschluss der Woche stellten From Software und Bandai Namco Entertainment den nächsten Patch bereit, mit dem „Elden Ring“ auf die Version 1.04 gehoben wird. Welche Verbesserungen hier im Detail warten, ist aktuell noch unklar, da ein offizieller Changelog noch auf sich warten lässt.

Bekannt ist bisher nur, dass die Entwickler mit dem Update 1.04 im Bereich der Texte beziehungsweise der Lokalisierung nachbesserten und zudem kleinere Fehler aus der Welt schafften.

Rollenspiel mehr als zwölf Millionen Mal verkauft

„Elden Ring“ wurde Ende des vergangenen Monats für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht und entwickelte sich innerhalb weniger Wochen zu einem der erfolgreichsten Titel in der Geschichte von From Software. So wurde das Fantasy-Abenteuer laut offiziellen Angaben bereits mehr als zwölf Millionen Mal ausgeliefert beziehungsweise digital verkauft.

Im Zuge der Bekanntgabe der ersten Verkaufszahlen deutete Bandai Namco Entertainment zudem an, dass wir es bei „Elden Ring“ mit dem Start einer neuen Serie zu tun haben könnten. „In die Entwicklung von Elden Ring wurde viel Mühe investiert, damit wir die Erwartungen unserer Fans weltweit übertreffen konnten. Ebenso werden wir unsere Bemühungen fortsetzen, die Marke über das Spiel hinaus und in das tägliche Leben aller zu erweitern“, kommentierte Yasuo Miyazawa, Head of Bandai Namco Entertainment, den erfolgreichen Verkaufsstart von „Elden Ring“.

