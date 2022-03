Hogwarts Legacy: Entwickler über Mikrotransaktionen, Schwierigkeitsgrade und mehr

Ergänzend zur Präsentation am gestrigen Donnerstag Abend nannten die Entwickler von Avalance Software verschiedene Details zu ihrem kommenden Projekt "Hogwarts Legacy". Dabei ging es unter anderem um mögliche Mikrotransaktionen und den Schwierigkeitsgrad.

Am gestrigen Abend wurde uns das kommende Fantasy-Abenteuer „Hogwarts Legacy“ im Rahmen eines mehr als 14 Minuten langen Gameplay-Videos ausführlich vorgestellt.

Ergänzend dazu nannten die verantwortlichen Entwickler von Avalanche Software weitere Details zu ihrem kommenden Projekt und gingen dabei unter anderem auf die Frage nach möglichen Mikrotransaktionen ein. Um die Befürchtungen der Spieler und Spielerinnen aus der Welt zu schaffen, bestätigte Chandler Wood, der Community-Manager von Avalanche Software, via Twitter, dass wir es bei „Hogwarts Legacy“ mit einer reinen Singleplayer-Erfahrung zu tun haben. Bei dieser wird erfreulicherweise komplett auf Mikrotransaktionen verzichtet.

„Wir haben diese Frage kommen sehen und möchten die Sache klarstellen. In Hogwarts Legacy gibt es keine Mikrotransaktionen“, heißt es hierzu kurz und knapp.

Entwickler versprechen mehrere Schwierigkeitsgrade

Im Gespräch mit dem offiziellen PlayStation Blog wies Wood zudem darauf hin, dass euch in „Hogwarts Legacy“ die Möglichkeit geboten wird, eure ganz eigene Geschichte zu schreiben. Dabei werdet ihr in regelmäßigen Abständen von anderen Zauberern beziehungsweise nicht spielbaren Charakteren begleitet.

Um dafür zu sorgen, dass eine möglichst breite Zielgruppe angesprochen wird, wird „Hogwarts Legacy“ mit mehreren Schwierigkeitsstufen versehen. Dadurch ist laut Entwicklerangaben gewährleistet, dass Vielspieler wie Neulinge auf ihre Kosten kommen.

Als wichtigste Widersacher fungieren in „Hogwarts Legacy“ Ranrok und ein dunkler Zauberer namens Victor Rookwood, die ihre ganz eigenen durchtriebenen Pläne verfolgen. Laut den Entwicklern von Avalanche Software hasst Ranrok Zauberer und entschloss sich daher dazu, sich mit Victor Rookwood zusammenzuschließen und einen Goblin-Aufstand anzuführen. Nun liegt es an euch, zu verhindern, dass eine kürzlich entdeckt uralte Magie in die Hände des Bösen fällt.

Nachdem bisher nur die Rede von einem Release im Jahr 2022 war, grenzte Avalanche Software den Releasetermin von „Hogwarts Legacy“ am gestrigen Abend ein wenig ein und sprach davon, dass mittlerweile ein Release im Weihnachtsgeschäft 2022 angestrebt wird.

