Nine Sols: Crowdfunding-Kampagne zum Action-Platformer gestartet

Mit "Nine Sols" soll ein packender Action-Platformer bei Red Candle Games entstehen. Um die Entwicklung zu verwirklichen, haben die Entwickler eine Crowdfunding-Kampagne gestartet.

Das Entwicklerstudio Red Candle Games, das für den taiwanischen Psycho-Horror „Devotion“ bekannt ist, hat eine neue Crowdfunding-Kampagne gestartet. Mit der finanziellen Unterstützung der Spieler möchte man den 2D-Action-Platformer „Nine Sols“ entwickeln. Man hofft rund 105.900 US-Dollar zu sammeln.

Ein düsterer Rachefeldzug

„Nine Sols“ befindet sich für die PlayStation-Konsolen, die Nintendo Switch, den PC und Mac in Entwicklung und soll den Spielern ein narratives Spielerlebnis mit einem asiatischen Fantasy-Setting, packenden Charakteren und einer spannenen Geschichte bieten. Neu-Kunlun, der letzte Hort der Solarianer, blieb jahrhundertelang still. Die uralten Götter haben die Sterblichen mit einem gesegneten Land ausgestattet, das auf ewig von heiligen Ritualen beschützt wird.

Allerdings wird Yi, ein längst vergessener Held aus der Vergangenheit, von einem Menschenkind erweckt, woraufhin er sich an seiner Rache an den neun Sols versucht. Dabei handelt es sich um die Anführer dieses Reiches, die ihm übel mitgespielt hatten. Im Stile eines „Sekiro: Shadows Die Twice“ aus dem Hause From Software soll man sich durch die Dark Fantasy-Welt schnetzeln.

Demnach wird man gegnerische Angriffe abwehren können, wobei man auch Doppelsprünge und verschiedenste Angriffe im eigenen Repertoire haben soll. Des Weiteren werden auch Upgrades möglich sein, sodass man sich weitere Möglichkeiten freischalten kann.

Ein erster Trailer gewährt uns bereits einen Blick auf „Nine Sols“. Weitere Informationen zum Spiel kann man in der Crowdfunding-Kampagne finden.

