Stranger of Paradise – FF Origin: Ab sofort erhältlich – Eröffnungssequenz veröffentlicht

Ab sofort können sich auch Käufer, die "Stranger of Paradise – Final Fantasy Origin" nicht vorbestellt haben, in die magische Welt des Action-Rollenspiels stürzen. Passend dazu stellte Square Enix die Eröffnungssequenz des Fantasy-Abenteuers zur Ansicht bereit.

Nachdem Vorbesteller der digitalen Version bereits am Dienstag dieser Woche loslegen durften, ist „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ ab sofort auch ganz offiziell erhältlich.

Zur Einstimmung auf die vor euch liegenden Abenteuer und um noch einmal Lust auf mehr zu machen, stellte der verantwortliche Publisher Square Enix heute die Eröffnungssequenz zu „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ bereit. Diese liefert euch Eindrücke aus der düsteren Welt des Action-Rollenspiels und zeigt eine der Gefahren, mit der ihr euch im Laufe der Kampagne konfrontiert sehen werdet.

Das Fantasy-Abenteuer spielt in der gleichen Welt wie das originale „Final Fantasy“ aus dem Jahr 1987 und rückt ein weiteres Mal die vier legendären Krieger des Lichts in den Mittelpunkt.

Der neueste Streich aus dem Hause Team Ninja

„Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ entstand beim japanische Entwicklerteam Team Ninja, das in den vergangenen Jahren vor allem mit den beiden „Nioh“-Abenteuern auf sich aufmerksam machte. Wer die beiden Titel gespielt haben sollte, dürfte sich sich auch in „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ schnell heimisch fühlen, da wir es hier spielerisch mit einem Action-Rollenspiel zu tun haben, das gewisse Elemente aus „Nioh“ aufgreift. Die Geschichte dreht sich um die Kristalle des Lichts und eine Welt, die sich mit einer dunklen Gefahr konfrontiert sieht.

„Bediene dich verschiedenster Mittel und Wege, um in aufreibenden Kämpfen die Oberhand zu gewinnen und deine Feinde zu besiegen. Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade sowie die große Auswahl an Jobs und Waffen zur Anpassung deiner Gruppe ermöglichen es dir, das Spiel so zu spielen, wie du es willst“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Was „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ technisch wie spielerisch zu bieten hat, verrät euch unser ausführliches Review. Wer vor dem Kauf zunächst Probe spielen möchte, findet im PlayStation Store zudem eine Demo. Solltet ihr euch anschließend dazu entscheiden, die Vollversion des Action-Rollenspiels zu erwerben, könnt ihr eure Fortschritte nahtlos übernehmen.

