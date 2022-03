Vampire The Masquerade – Swansong: Erste Gameplay-Szenen im neuen Trailer

Vampire The Masquerade - Swansong:

Zum Abschluss der Woche bedachten uns die Entwickler von Big Bad Wolf mit einem neuen Trailer zu "Vampire: The Masquerade - Swansong". Dieser liefert uns die ersten Gameplay-Szenen aus dem düsteren Abenteuer und geht zudem kurz auf die Handlung ein.

"Vampire: The Masquerade - Swansong" erscheint im Mai 2022.

Nach einer weiteren Verschiebung ist das düstere Rollenspiel „Vampire: The Masquerade – Swansong“ aus dem Hause Big Bad Wolf mittlerweile für eine Veröffentlichung in diesem Frühjahr vorgesehen.

Um euch die Wartezeit bis zum Release ein wenig zu versüßen, stellte das Studio in Zusammenarbeit mit dem verantwortlichen Publisher Nacon einen frischen Trailer bereit. Das neue Video bringt es auf eine Länge von rund drei Minuten und liefert euch zum einen frische Details zur Geschichte des Abenteuers.

Darüber hinaus sind in dem neuen Trailer endlich erste Gameplay-Szenen aus „Vampire: The Masquerade – Swansong“ zu sehen. Riskiert also einen Blick.

Qualität soll von der Verschiebung profitieren

Wie es seitens der Entwickler von Big Bad Wolf heißt, war die erneute Verschiebung von „Vampire: The Masquerade – Swansong“ zwar zu Teilen auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und den damit verbundenen Umzug in das Home-Office zurückzuführen, auf der anderen Seite soll die Qualität des Rollenspiels jedoch von der zusätzlichen Entwicklungszeit profitieren.

„Wir sind ein kleines, aber sehr leidenschaftliches Team, das bestrebt ist, ein immersives Erlebnis zu schaffen, das mit der Art von persönlichem Geschichtenerzählen konkurrieren kann, das Sie bei einer großartigen Tabletop-Sitzung erleben würden. Eine, die Sie noch lange nach dem Ende des Abspanns mit Fragen zurücklässt (aber ein Grund, zurückzugehen und zu sehen, wie die Dinge anders hätten laufen können)“, so die Entwickler zu ihren Zielen.

„Vampire: The Masquerade – Swansong“ wird am 19. Mai 2022 erscheinen.

