Babylon’s Fall: PlatinumGames hält an dem Live-Service-Support fest

Vor wenigen Wochen erschien mit „Babylon’s Fall“ das neueste Werk aus dem Hause PlatinumGames. Allerdings konnte der neue kooperative Actiontitel nicht an die grandiosen Wertungen von Titeln wie „NieR: Automata“, „Astral Chain“ oder „Bayonetta 2“ anknüpfen. Stattdessen hat das Abenteuer mit 42 Punkten die bisher niedrigste Durchschnittswertung des Jahres eingeheimst.

Der Support wird nicht eingestellt

Da ist es wenig verwunderlich, dass die aktiven Spielerzahlen teils nur dreistellig ausfallen. Allerdings wurde „Babylon’s Fall“ als Live-Service-Game konzipiert, weshalb sich die Frage stellt, ob die bisherigen Käufer überhaupt noch mit weiteren Inhalten versorgt werden. Diesbezüglich haben die Entwickler einige Worte verloren:

„Ist der weiterführende Dienst in Gefahr? Nein, es gibt keine Pläne den Maßstab der Entwicklung an Babylon’s Fall zu reduzieren. Der Inhalt bis zum Ende der zweiten Saison ist praktisch fertiggestellt und wir arbeiten bereits an der dritten Saison und darüber hinaus. Wir werden weiterhin neue Inhalte für das Spiel liefern und Verbesserungen auf Basis vom Spielerfeedback vornehmen und danach streben existierende Spieler zu halten und Neulinge anzusprechen. Wir möchten uns bei allen Sentinels bedanken, die die Welt von Babylon’s Fall bereits genießen, während wir uns darauf freuen in Zukunft mehr von euch begrüßen zu dürfen!“

Zumindest für die nächsten Monate scheint gesorgt zu sein. Stellt sich nur die Frage, wann Square Enix den Geldhahn zudreht? Sollte „Babylon’s Fall“ in nächster Zeit keine massiven Fortschritte in spielerischer Qualität und Spielerzahlen machen, dürfte das Actionspiel keinen allzu langen Lebenszyklus haben.

Mit der ersten Saison möchten die Entwickler erst einmal ein Crossover-Event mit „NieR: Automata“ an den Start bringen. Des Weiteren sollen ein neues Story-Kapitel namens „Resurgence“, die Karte „Blockade Zone“, eine feindliche Fraktion, eine Waffenart und mehr hinzugefügt werden. Die erste Saison wird am 22. März 2022 beginnen.

