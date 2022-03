Elden Ring: Spieler findet Wand, die sich nach 50 Schlägen öffnet

In den Titeln des japanischen Entwicklers FromSoftware müssen die Spieler manchmal seltsame Dinge tun, um alle Geheimnisse zu lüften. So kann es ein bestimmter NPC sein, der angesprochen werden muss oder auch eine Wand, die illusorisch ist und auf sanfte Schwertstreiche reagiert.

Nun hat ein Spieler aber eine Wand entdeckt, die wohl einen der größten Trollversuche der Entwickler darstellt. Die Wand in Volcano Manor, zu Deutsch Haus Vulkan, gibt ihre Geheimnisse nämlich erst frei, wenn man sich kräftig an ihr abgearbeitet hat. Viele Spieler meinen, dass diese Entdeckung nun alles verändert hat.

Die seltsamen Wände von Haus Vulkan

In Volcano Manor scheinen sich die Wände nicht so zu verhalten, wie es die Spieler aus den Spielen von FromSoftware gewohnt sind. In den „Soulsborne“-Games gibt es immer ein akustisches Signal, wenn man auf eine Wand stößt, die zerstört werden kann. Doch nicht so bei den Wänden in Haus Vulkan.

In dem Reddit-Beitrag heißt es, dass die Wand, die sehr markant ist und schon von weitem heraussticht, nach etwa 50 Schlägen einfach verschwindet. Sie gibt kein akustisches Signal ab, sobald sie einbricht. Zudem erscheint die Wand wieder, sobald man sich an einem Ort der Gnade ausgeruht hat. Im „Elden Ring“-Subreddit wird derzeit auch heiß diskutiert, ob es einen Unterschied macht, welche Waffe man an der Wand verwendet. Laut dem Ersteller des Beitrags verschwindet die Wand mit einem Großschwert schon nach etwa zehn Schlägen. Mit einem Katana soll es jedoch gar nicht klappen.

Und was verbirgt sich hinter dieser mysteriösen Wand? Ein Raum, in den die Spieler leicht auf normalem Wege kommen: die Kammer, in der Rya und Knight Bernahl verweilen. Trotzdem sind die Mitspieler erstaunt über diese neue Entdeckung. „Das ändert einfach alles“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer jammert, dass sie nun das ganze Spiel noch einmal durchsuchen und alle Wände überprüfen müssen.

