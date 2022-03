Overwatch 2: Erste Closed Beta startet am 26. April – nur für PC

Lange mussten die Fans auf Neuigkeiten zu „Overwatch 2“ warten und jetzt scheint alles doch ganz schnell zu gehen. Der Nachfolger des 2016 erschienenen Hero-Shooters wurde bei der BlizzCon 2019 angekündigt. Dann war es jedoch lange still um das Projekt.

Vor wenigen Tagen dann kündigten die Entwickler an, dass im April Beta-Tests für den PvP-Part von „Overwatch 2“ stattfinden sollen. Nun wurde man konkreter – eine erste Closed Beta soll bereits am 26. April starten. Einen Dämpfer für Konsoleros gibt es jedoch, denn der erste Test soll nur auf dem PC stattfinden.

Closed Beta für PC – Konsolen sollen später folgen

So wird die erste geschlossene Beta ab dem 26. April 2022 für den PC verfügbar sein. Es soll jedoch schon Pläne geben, Konsolenspieler in künftigen Testphasen ebenfalls miteinzubeziehen. Interessierte können sich auf der offiziellen „Overwatch“-Webseite für den Test registrieren. Wichtig dabei ist, dass Teilnehmer zwingend eine Kopie des ersten „Overwatch“-Spiels besitzen müssen, um auf den Test zugreifen zu können.

Die Spieler sollen zu dem Test durch eine Vielzahl von Faktoren ausgewählt werden. Darunter fallen unter anderem die Battle.net-Region, aus der sie stammen, wann sie sich zu dem Test angemeldet haben und auch ihre Hardwarespezifikationen. Dazu werden auch Journalisten und Community-Mitwirkende aus der ganzen Welt eingeladen. Wer für die Closed Beta ausgewählt wurde, erhält seine offizielle Einladung über die Email, die mit dem eigenen Battle.net-Konto verknüpft ist.

In der Closed Beta spielen die Nutzer erstmals in 5v5-Teams und können das neue Ping-System ausprobieren. Dazu gibt es den völlig neuen Held Sojourn in Aktion zu erleben. Die bekannten Heros Orisa, Doomfist, Bastion und Sombra werden überarbeitet. Bei dem Test wird auf vier neuen Karten gespielt: Circuit Royal (Eskorte), Midtown (Eskorte), New Queen Street (Push) sowie Colosseo (Push).

