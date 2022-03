Hogwarts Legacy: Offenbar ohne kostenlose Upgrade-Option für die neuen Konsolen

Wie in der vergangenen Woche bekannt gegeben wurde, wird das Fantasy-Abenteuer "Hogwarts Legacy" Ende des Jahres 2022 erscheinen. Wie die Angaben diverser Händler vermuten lassen, wird leider auf ein kostenloses Next-Gen-Upgrade verzichtet.

Im Rahmen einer „State of Play“-Ausgabe wurde uns das kommende Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“ in der vergangenen Woche ausführlich vorgestellt.

Wie unter anderem bekannt gegeben wurde, ist „Hogwarts Legacy“ derzeit für eine Veröffentlichung im Weihnachtsgeschäft 2022 vorgesehen. Auch wenn eine offizielle Bestätigung noch aussteht, scheint sich derzeit abzuzeichnen, dass Spieler beziehungsweise Spielerinnen, die „Hogwarts Legacy“ für die PlayStation 4 oder die Xbox One erwerben, auf ein kostenloses PlayStation 5- beziehungsweise Xbox Series X/S-Upgrade verzichten müssen.

Dies lassen zumindest die Angaben diverser Händler vermuten, die ihre Produkteinträge zu „Hogwarts Legacy“ entsprechend aktualisierten und den Titel zur Vorbestellung freigaben.

Eine offizielle Stellungnahme steht noch aus

So werden die Umsetzungen für die Xbox One und die PlayStation 4 zum Preis von 59,99 Euro gelistet, während auf der Xbox Series X/S und der PlayStation 5 69,99 Euro fällig werden. Bei einem Blick auf die Verpackungen der Xbox-Versionen fällt auf, dass das Logo des „Smart Delivery“-Features fehlt. Auch bei den Produkteinträgen der PlayStation-Fassungen wird kein Gratis-Upgrade erwähnt. Dies lässt darauf schließen, dass in der Tat auf ein kostenloses Next-Gen-Upgrade verzichtet wird. Ob zumindest ein kostenpflichtiges PS5- beziehungsweise Xbox Series X/S-Upgrade geboten wird, bleibt abzuwarten.

Eine offizielle Stellungnahme seitens Warner Bros. Interactive beziehungsweise der Entwickler von Avalanche Software zu diesem Thema steht nämlich noch aus. Sollte ein Statement folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge. „Hogwarts Legacy“ verfrachtet euch in das Hogwarts des 19. Jahrhunderts und bietet euch die Möglichkeit, mit einem selbst erstellten Zauberer oder einer selbst erstellten Zauberin eine offene Welt zu erkunden.

Im Laufe des Abenteuers steht ihr vor der Aufgabe, eure magischen Fähigkeiten zu verbessern und die Welt von Hogwarts vor einer dunklen Gefahr zu bewahren.

