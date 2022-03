MultiVersus: Dataminer stoßen auf Gandalf, LeBron James und weitere Charaktere

Mit „MultiVersus“ entsteht bei WB Games derzeit ein klassischer Brawler, der sich an Genre-Größen wie Nintendos „Super Smash Bros.“-Reihe orientieren und euch die Möglichkeit bieten wird, mit bekannten Charakteren von Warner Bros. die Arenen unsicher zu machen.

Kürzlich hatten ausgewählte Spieler beziehungsweise Spielerinnen die Möglichkeit, im Rahmen eines geschlossenen Tests selbst Hand an „MultiVersus“ zu legen und den verantwortlichen Entwicklern wertvolles Feedback zukommen zu lassen. Aktuellen Berichten zufolge erhielten Dataminer dadurch Zugriff auf eine frühe Version des Spiels und konnten einen Blick auf den Code werfen.

Dort stießen die Dataminer auf mögliche Charaktere, die sowohl in einer spielbaren als auch einer nicht spielbaren Version zur Verfügung stehen könnten.

Marvin der Marsmensch, der tasmanische Teufel und mehr?

Zu den spielbaren Charakteren, mit denen die Spieler beziehungsweise die Spielerinnen in „MultiVersus“ um den Sieg kämpfen werden, könnten demnach der US-amerikanische Basketball-Profi LeBron James, Teen Titans’ Raven, der tasmanische Teufel, Marvin der Marsmensch und der Eisen-Gigant gehören. In den Dialogzeilen des Codes wurden zudem Hinweise auf weitere bekannte Charaktere entdeckt, die allerdings nicht spielbar sind und stattdessen nur im Rahmen der Geschichte auftreten werden.

Darunter „Rick and Mortys“ Morty Smith, der Joker, Poison Ivy, Black Adam, Scooby-Doo, The Hound und Daenerys Targaryen aus „Game of Thrones“, „Stranger Things’“ Eleven, die Wicked Witch aus „Der Zauberer von Oz“, Static oder Beetlejuice. Auch Gandalf der Graue aus der „Der Herr der Ringe“, der bereits in früheren Leaks auftauchte, soll demnach einen Auftritt in „MultiVersus“ haben.

Offiziell bestätigt wurden die Angaben der Dataminer bisher allerdings nicht.

Quelle: Reddit

