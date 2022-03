PSVR2: PS5-Headset wird auf der GDC besprochen und neue Unity-Tech-Demo

PlayStation VR2 steht in den Startlöchern. Und vieles spricht dafür, dass die Virtual Reality-Hardware in diesem Jahr veröffentlicht werden könnte. Einen Hinweis liefert ebenfalls die Tatsache, dass die VR-Brille im Zuge der Game Developers Conference (GDC) ein Gesprächsthema sein wird.

Das lässt sich der Ankündigung einer Präsentation entnehmen, in der Unity die Vorzüge der eigenen Engine in Kombination mit den Virtual Reality-Erlebnissen der neuen Generation vorstellen möchte. Das Panel trägt entsprechend den Namen „Erstellung von Spielen der nächsten Generation für PlayStation VR2 mit Unity „.

In der Beschreibung heißt es: „PlayStation VR2 (PSVR2) verspricht eine verbesserte Grafikleistung und hochmoderne Hardware, die es euch ermöglicht, immersive virtuelle Welten für eure Spieler zu schaffen. In dieser Sitzung wird untersucht, wie der VR-Tech-Stack von Unity euch helfen kann, bessere VR-Titel zu entwickeln.“

Teilnehmende Entwickler sollen erfahren, wie sie mit der Unity-Plattform und den Grafik-Tools „beeindruckende PlayStation VR2-Erlebnisse erstellen und die Performance ihrer Projekte optimieren können“. Weitere Einzelheiten zum Termin könnt ihr euch hier anschauen.

Veröffentlichungstermin von PSVR2 noch unklar

Wann PlayStation VR2 auf den Markt gebracht werden soll, ist weiterhin unklar. Während sich Sony bislang nicht dazu durchringen konnte, einen Termin zu nennen, was der anhaltenden Chipkrise angelastet werden kann, deuten die jüngsten Präsentationen darauf hin, dass sich der PS5-Hersteller auf eine Markteinführung der VR-Hardware in diesem Jahr vorbereitet.

Die technischen Details zu PlayStation VR2 wurde schon im Zuge der CES enthüllt, die Anfang des Jahres stattfand. Das gilt beispielsweise für Informationen zu Eye-Tracking, Controller-Tracking und Sensorik. Später wurden die technischen Details um eine PPI-Angabe ergänzt. Und auch das Design der PSVR2-Brille steht inzwischen fest.

Doch was bringt eine tolle Hardware ohne Software? Auch an dieser Stelle ist Sony aktiv. Unter anderem wurde „Horizon Call of the Mountain“ angekündigt. Ebenfalls dürfte der eine oder andere Spieler darauf hoffen, dass zumindest einzelne Rennen aus „Gran Turismo 7“ eine PlayStation VR2-Unterstützung erhalten werden.

Ergänzend wurde heute ein Trailer veröffentlicht, der unabhängig von PSVR2 die Vorzüge der Unity-Engine ins rechte Licht rücken soll. Ihr könnt ihn euch nachfolgend anschauen. Weitere Einzelheiten zur Tech-Demo sind auf der Unity-Seite zusammengefasst.

