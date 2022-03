UK-Charts: Gran Turismo 7 verteidigt ein weiteres Mal die Spitze

Pünktlich zum Start in die neue Woche stehen ab sofort auch die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien bereit. In der Spitze der Charts tummeln sich mit Titeln wie "Gran Turismo 7" und dem Rollenspiel "Elden Ring" die alten Bekannten der vergangenen Wochen.

Passend zum Start in die neue Woche stellten GfK Chart-Track und GamesIndustry.biz die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien bereit, bei denen wie gehabt nur Verkäufe über den britischen Einzelhandel berücksichtigt wurden.

Zumindest in der Spitze der Charts gibt es nur wenig Bewegung. Genau wie in den vergangenen beiden Wochen sicherte sich das von Polyphony Digital entwickelte Rennspiel „Gran Turismo 7“ die Spitzenposition. Im Vergleich mit der Vorwoche gingen die Verkaufszahlen von „Gran Turismo 7“ allerdings um 42 Prozent zurück. Auf dem zweiten Platz landete From Softwares Rollenspiel, dessen Absatzzahlen ebenfalls rückläufig waren – genauer gesagt um 25 Prozent. Abgerundet werden die Top 3 der Vorwoche von „WWE 2K22“, dessen Verkäufe im Vergleich mit der Vorwoche um 44 Prozent einbrachen.

Auf den weiteren Plätzen landeten die drei Nintendo-Titel „Pokémon Legends: Arceus“, „Pokémon Strahlender Diamant“ und „Super Mario 3D World + Bowser’s Fury“. Zudem machten es sich in den Top 10 der vergangenen Woche zwei Neueinsteiger gemütlich. Team Ninjas Action-Rollenspiel „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ dürfte die internen Erwartungen nicht ganz erfüllt haben und stieg lediglich auf dem achten Rang ein.

„Five Nights At Freddy’s: Security Breach“ hingegen fand auf Position Zehn den Weg in die britischen Software-Charts.

UK-Charts: Die Top 10 der vergangenen Woche (Retail-only)

1. Gran Turismo 7

2. Elden Ring

3. WWE 2K22

4. Pokémon Legends: Arceus

5. Pokémon Strahlender Diamant

6. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

7. Horizon Forbidden West

8. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

9. Pokémon Leuchtende Perle

10. Five Nights At Freddy’s: Security Breach

Quelle: Gamesindustry.biz

