WWE 2K22: Exklusive MyFaction-Charaktere werden aus den Community-Creations entfernt

Zu den Modi, die in „WWE 2K22“ auf euch warten, gehört unter anderem „MyFaction“. Hier wird euch die Möglichkeit geboten, eine eigene Fraktion mit wöchentlichen Events und regelmäßigen Updates zusammenstellen.

Gleichzeitig trefft ihr in „MyFactions“ auf exklusive Charaktere beziehungsweise Athleten, die in den anderen Modi nicht zu finden sind. Einem Nutzer gelang es über Umwege allerdings, die exklusiven „MyFactions“-Charaktere über die „Community-Creations“ hochzuladen beziehungsweise anderen Spielern und Spielerinnen zur Verfügung zu stellen. Allzu viel Zeit sollte man sich mit dem Download aber wohl nicht lassen.

Wie der Nutzer berichtet, begannen die Entwickler von Visual Concepts nämlich damit, die ersten Athleten zu entfernen. Die weiteren dürften in den kommenden Tagen folgen.

Charaktere ursprünglich nicht für andere Modi vorgesehen

Ursprünglich sollten die betroffenen Charaktere und Athleten nämlich nur in „MyFactions“ und nicht in anderen Modi auftreten. Mit dem Upload über die „Community-Creations“ war es allerdings möglich, die „MyFactions“-exklusiven Charaktere wie die klassischen Versionen von Triple H oder Shawn Michaels auch in anderen Spiel-Modi von „WWE 2K22“ zu nutzen. Eine Begebenheit, die die Entwickler von Visual Concepts offenbar unterbinden möchten, indem die entsprechenden Wrestler aus den „Community-Creations“ entfernt werden.

Weitere Meldungen zu WWE 2K22:

„WWE 2K22“ erschien in diesem Monat für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S und soll das technisch wie spielerische Debakel von „WWE 2K20“ vergessen machen. Versprochen werden nicht nur diverse technische Verbesserungen und Gameplay-Optimierungen.

Zudem werden verschiedene Modi wie „MyFactions“, „MyGM“ oder „MyRise“ geboten, die euch langfristig unterhalten sollen.

Quelle: Videogames Chronicle

Weitere Meldungen zu WWE 2K22.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren