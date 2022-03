Cyberpunk 2077: Update 1.52 mit PS5-spezifischen Anpassungen und mehr verfügbar

CD Projekt RED hat ein Update mit der Versionsbezeichnung 1.52 herausgebracht. Dadurch werden ein weiteres Mal zahlreiche Verbesserungen und Fehlerbehebungen vorgenommen.

Genau fünf Änderungen widmen sich dem Gameplay. So konnte es passieren, dass bei hoher Fahrgeschwindigkeit ungewollte Objekte im Verkehr aufgetaucht sind. An anderer Stelle trat ein Fehler auf, durch den die Aufklärungsgranate nicht-feindliche NPCs markiert hat.

Eine vielleicht nennenswerte Änderung: Apartments, die sich schon in eurem Besitz befinden, können nicht mehr neu gekauft werden.

Einige Bugfixes beziehen sich auf bestimmte Quests. Folgende Missionen sind davon betroffen: Automatic Love, Blistering Love, Cyberpsycho Sighting: Demons of War, Epistrophy, I fought the Law, Life during Wartime, Path of Glory, The Information, The Ride und With a little Help from my Friends.

In der Spielwelt allgemein haben die Entwickler ebenfalls Verbesserungen durchgeführt. Zum Beispiel trat manchmal das Problem auf, dass herbeigerufene Autos weit entfernt vom Spieler gespawnt sind.

Auch beim User Interface werden die Spieler Anpassungen bemerken. Ab sofort verfügen die Fixer-Belohnungen über ein Quest-Tag, wenn sie das erste Mal aufgefunden werden. Und das Menü ist jetzt nicht mehr blockiert, wenn gerade ein Splitter gelesen wird.

Ein paar optische Verbesserungen dürfen nicht fehlen. Sowohl fehlerhafte Animationen als auch falsch angezeigten Objekten hat das Entwicklerteam korrigiert.

Mehrere konsolenspezifische Anpassungen

Genau fünf Anpassungen beziehen sich auf die PS5-Version, die wir im Folgenden aufgelistet haben:

[PlayStation 5] Wenn ein Spielstand importiert wird, während keine Verbindung zum PlayStation Network besteht, wird die Option zum Fortsetzen des Spiels nicht mehr blockiert.

[PlayStation 5] Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein beschädigter Speicherstand erstellt wurde, wenn der Spieler versuchte, einen PlayStation 4-Speicherstand zu importieren, wenn keine Speicherstände exportiert wurden.

[PlayStation 5] Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Bildschirm „Drücken Sie die [Optionstaste], um fortzufahren“ das Drücken der Taste mit einer Verzögerung registrierte.

[PlayStation 5] Nasse Straßen werden jetzt genauso reflektierend dargestellt wie in der PC-Version.

[PlayStation 5/Xbox Series] Das Ändern der Voreinstellung in den Videoeinstellungen setzt nicht mehr automatisch alle Grafikoptionen auf EIN.

Das nächste ambitionierte Projekt befindet sich schon in Arbeit. Gestern kündigte CD Projekt RED einen neuen „The Witcher“-Ableger an. Die ersten Infos dazu könnt ihr in der unterhalb verlinkten Meldung nachlesen.

Als Letztes zählen Speicherverbesserungen und Absturzbehebungen auf den Current-Gen-Konsolen. Genau wie kleinere Optimierungen, zu denen es keine näheren Angaben gibt. Die ausführlichen Patch-Notes findet ihr in der offiziellen Meldung von CD Projekt RED.

