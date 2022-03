Dawn of the Monsters: Der Launch-Trailer zum Kaiju-Brawler

Dawn of the Monsters:

Kürzlich zeigte Sony in einer State of Play neues Gameplay zum Kaiju-Brawler "GigaBash", für den es jedoch noch keinen Release-Termin gibt. Die Wartezeit könnt ihr euch derweil mit einem anderen Vertreter des Genres vertreiben: "Dawn of the Monsters" ist nämlich seit gestern erhältlich und lockt mit saftiger Monster-Kloppe.

Videospiele können vielschichtige Stories erzählen, komplexe Charaktere zeichnen und einen die eigene Moral und Wertvorstellungen hinterfragen lassen. Sie können aber auch für Entspannung sorgen und manchmal möchte man einfach den Kopf ausschalten und ein paar gigantischen Monstern auf die Mütze hauen.

Falls ihr auch gerade in der Stimmung für letzteres seid, dann kommt ihr an dem gestern erschienenen Kaiju-Brawler „Dawn of the Monsters“ nur schwer vorbei. Das Side-Scroller-Beat-em-up verspricht vier gewaltige Charaktere, mit denen ihr euch in bester Brawler-Manier gegen die zahlreichen Ungetüme in die Schlacht stürzt.

Dawn of the Monsters: Launch-Trailer präsentiert gewaltige Monsterprügeleien

Die Story des Spiels ist entsprechend stumpf und rückt anlässlich der wilden Kämpfe angenehm in den Hintergrund: Weil eine Gruppe böser Monster namens Nephilim die Erde überfällt, muss das Verteidigungs-Team namens DAWN (Defense Alliance Worldwide Network) gerufen werden.

Praktisch also, dass DAWN ebenfalls aus vier gewaltigen Kämpfern besteht: Mit Megadon und Ganira befinden sich zwei Monstrositäten unter den eigenen Reihen, die von den Mech-Robotern Tempest Galahad und Aegis Prime unterstützt werden.

Um die Nephilim zu stoppen, entscheidet ihr euch für einen der vier Kämpfer und zieht alleine in die Schlacht. Oder ihr reicht einen Controller an einen Freund und kämpft gemeinsam, um die Monsterhorden in ihre Schranken zu weisen – „Dawn of the Monsters“ bringt nämlich launige Koop-Action mit.

Auch sonst bietet der Kaiju-Brawler alles, was das Beat-em-up-Herz begehrt: Zerstörbare Städte, furiose Finishing-Moves und knackige Bosse. Damit ihr dabei nicht auf eine scheinbar unüberwindbare Wand stoßt, gibt euch das Spiel außerdem Customization-Optionen in der Form von DNA-Verbesserungen an die Hand.

Hinter „Dawn of the Monsters“ steckt übrigens das Entwicklerstudio 13AM Games, das in der Vergangenheit bereits den fetzigen Multiplayer-Titel „Runbow“ produzierte sowie der renommierte Indie-Publisher WayForward: Ein Team, das sowohl für Qualität als auch für kurzweilige Unterhaltung steht.

„Dawn of the Monsters“ ist seit gestern für die PlayStation 4 und 5, die Xbox One und Xbox Series, die Nintendo Switch sowie den PC via Steam erhältlich. Damit ihr mit einem der vier Kämpfer für die Gerechtigkeit eintreten dürft, werden 29,99 Euro fällig.

