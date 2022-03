EA Sports PGA Tour: Der neue Release-Zeitraum steht fest

Schon im November 2021 informierte Electronic Arts über die Verschiebung von „EA Sports PGA Tour“. Dabei hieß es, dass die neue Golfsimulation erst zu einem unbekannten Zeitpunkt erscheinen wird.

Nicht mehr in diesem Jahr

Jetzt steht der neue Veröffentlichungszeitraum fest: Der neue „PGA Tour“-Ableger kommt erst im Frühjahr 2023 auf den Markt. Das heißt, der Release verzögert sich um ein ganzes Jahr. Aus welchem Grund auf einen diesjährigen Release verzichtet wird, haben die Verantwortlichen nicht mitgeteilt.

Jedenfalls wird es sich um das erste Golfspiel von EA seit „Rory McIlroy PGA Tour“ aus dem Jahr 2015 handeln. In der Zwischenzeit ist mit der „PGA Tour 2K“-Reihe von Publisher 2K Games ein starker Konkurrent entstanden. Ob das 2020 veröffentlichte „PGA Tour 2K21“ übertroffen werden kann, sehen wir dann im nächsten Jahr.

„EA Sports PGA Tour“ wird alle vier Meisterschaften enthalten: The Masters Tournament, die PGA Championship, die U.S. Open und The Open. Ebenfalls enthalten sind The Players Championship, die FedExCup Playoffs sowie The Amundi Evian Championship.

Der Publisher verspricht eine äußerst realistische Grafik, die mittels der Frostbite-Engine dargestellt wird. Für eine hohe Authentizität haben die Entwickler ShotLink- und TrackMan-Daten verwendet. Um die Spieler-Bewertungen und die Schwunganimationen an die Realität anzupassen, greift EA wiederum auf umfangreiche Datenmengen zurück. Natürlich werden erneut berühmte Profigolfer spielbar sein, doch bis zur Verkündung des Kaders wird es noch eine Weile dauern.

