PS5 & PS4: Singleplayer-Games sollen nicht vernachlässigt werden

Sony sorgte am gestrigen Abend für die Ankündigung einer weiteren Studioübernahme. Das in Montréal ansässige Haven Studios von Jade Raymond wird fortan unter der PlayStation-Flagge segeln.

Eine riesige Überraschung war die Übernahme im Gegensatz zum Bungie-Deal am Ende nicht: Sony ging mit Haven schon im Vorfeld eine Vereinbarung ein, um gemeinsam an einem Triple-A-Live-Service-Multiplayer-Spiel zu arbeiten.

Sind Singleplayer-Spiele weiter im Fokus?

Auch die Übernahme von Bungie soll Sonys Fähigkeiten in Bezug auf Service-Spiele stärken, was nach der gestrigen Ankündigung noch einmal die Frage aufkommen ließ, ob sich der PS5-Hersteller zunehmend von den Singleplayer-Spielen entfernen wird. Diese Befürchtung müsst ihr nicht haben, wie Hermen Hulst, Head of PlayStation Studios, in einem Gespräch mit Gamesindustry betonte.

„Natürlich werden wir auch weiterhin diese narrativen Einzelspielerspiele wie Ghost of Tsushima, The Last of Us und Horizon Forbidden West entwickeln“, so Hulst. „Aber ihr habt richtig bemerkt, dass wir in Live-Service-Spiele investiert haben, denn das ist für uns unglaublich spannend.“

Sony habe eine „ganze Reihe von Spielen in der Entwicklung oder in der Konzeptionsphase“ und laut Hulst werden die Kapazitäten kontinuierlich erweitert. Daher sei es für ihn so aufregend, eine Gruppe von Leuten in der Familie willkommen zu heißen, die eine Menge Erfahrung mit Live-Service-Spielen haben.

„Für unsere zentralen Dienstleistungs- und Technologiegruppen ist das wirklich aufregend. Dass sie mit einem Weltklasseunternehmen wie Haven zusammenarbeiten, ist großartig. Und es steht im Einklang mit unserer Strategie, die Art der Spiele, die wir unserer Fangemeinde anbieten, zu diversifizieren“, so Hulst weiter.

Anfang Februar gab Sony im Rahmen des neusten Geschäftsberichtes bekannt, dass der Plan besteht, bis März 2026 zehn Live-Service-Spiele zu veröffentlichen. Dazu gehören das neue Spiel von Bungie, das seit langem erwartete Multiplayer-Erlebnis rund um „The Last of Us“ sowie Projekte von Deviation Games, Firewalk Studios, Insomniac Games, Guerrilla Games, Firesprite, London Studio und natürlich Haven.

Für Skepsis sorgt momentan der missglückte Umgang mit Mikrotransaktionen in „Gran Turismo 7“. Aufgrund der teils hohen Preise für Autos und der vergleichsweise niedrigen Credits-Ausschüttung rücken viele kostspielige Autos in weite Ferne, sofern die Spieler die Credits nicht käuflich erwerben möchten. In diesem Zusammenhang kam die Befürchtung auf, dass es ein Vorläufer für die Art der Monetarisierung sein könnte, die in den kommenden Sony-Live-Service-Spielen zu erwarten ist.

