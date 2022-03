Intellivision Amico: Die Casual-Konsole im ausführlichen Unboxing-Video vorgestellt

In den vergangenen Monaten machte die auf Retro- und Casual-Erfahrungen zugeschnittene Konsole Intellivision Amico vor allem durch die verschiedenen Verschiebungen von sich reden.

Erschwerend kam hinzu, dass uns Anfang des Monats Berichte erreichten, in denen die Rede davon war, dass der Launch der Konsole mittlerweile auf wackeligen Beinen stehen könnte, da Intellivision Entertainment mit gravierenden finanziellen Problemen zu kämpfen haben soll. Eine offizielle Stellungnahme zu diesen Berichten steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch aus. Anstatt Stellung zu den Berichten zu beziehen, entschloss sich Intellivision Entertainment dazu, ein mehrminütiges Unboxing-Video zum Intellivision Amico zur Verfügung zu stellen.

Dieses bringt es auf eine Laufzeit von mehr als acht Minuten und ermöglicht uns einen Blick auf die Konsole an sich, die recht simpel gehaltenen Controller und die Nutzeroberfläche des Systems.

Gerüchte sprechen von einem möglichen Aus der Konsole

Zuletzt war das Intellivision Amico für eine Veröffentlichung im Oktober des vergangenen Jahres ausgerufen. Ein Vorhaben, aus dem bekanntermaßen nichts wurde. Zuletzt warnte die Securities and Exchange Commission vor Investitionen in Intellivision Entertainment, da der Konzern seit seiner Gründung im Jahr 2018 keine nennenswerten Einnahmen generiert haben soll. Dem gegenüber stehen Langzeitschulden in Höhe von 7,2 Millionen US-Dollar sowie kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 1,2 Millionen US-Dollar.

Daher sei zu befürchten, dass „es möglicherweise nie ein voll funktionsfähiges Intellivision Amico geben wird“ und dass Anleger „im schlimmsten Fall mit dem kompletten Verlust ihrer Investitionen rechen müssten“. Angaben, zu denen sich die Verantwortlichen von Intellivision Entertainment weiterhin nicht äußern wollten.

Mit dem frisch veröffentlichten Unboxing-Video scheint man aber zumindest zu versuchen, die Befürchtungen der Vorbesteller und Investoren ein wenig zu entschärfen.

