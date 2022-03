Marvel’s Avengers: Update 2.3 auf unbestimmte Zeit verschoben

In den vergangenen Wochen arbeiteten die Entwickler von Crystal Dynamics am „Marvel’s Avengers“-Update auf die Version 2.3, das ursprünglich am morgigen Donnerstag, den 24. März 2022 veröffentlicht werden sollte.

In einem kurzen Statement räumten die Verantwortlichen von Crystal Dynamics allerdings ein, dass der besagte Patch noch etwas mehr Zeit benötigt. Daher entschloss sich das Studio dazu, den Release des Updates 2.3 auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Ein neuer Termin soll genannt werden, sobald die Entwickler der Meinung sind, die zusätzlichen Arbeiten weitestgehend abgeschlossen zu haben.

„Wir nehmen uns etwas mehr Zeit für den Patch 2.3, um sicherzustellen, dass unser neues Tuning und Missions-Onboarding einsatzbereit sind, und müssen den Start daher verschieben. Wir werden Sie über den neuen Termin informieren, sobald wir ihn haben“, so Crystal Dynamics.

Mit dem Update 2.3 möchten die Entwickler unter anderem den Kriegstisch überarbeiten. Beispielsweise sind die Schurken-Sektoren jetzt auf dem Kriegstisch sichtbar, ohne dass man die Missionskette von den Fraktionsmissionsgebern holen muss. Vaults sind ebenfalls immer zu sehen. Hier müsst ihr also nicht mehr die entsprechenden Koordinaten sammeln, um die Vaults erscheinen zu lassen. Weitere Anpassungen betreffen die HARM-Räume.

„Einzelne Helden-HARM-Räume haben jetzt eine Mindeststärke von 1. Versionen der HARM-Herausforderungen I-V werden Teil der vorrangigen HARM-Rotation; sie existieren weiterhin als Teil der HARM-Herausforderungs-Missionskette, sind aber nach Abschluss nicht mehr sichtbar“, führen die Entwickler hierzu aus.

Alle weiteren Details zum Update 2.3 und den damit verbundenen Verbesserungen findet ihr auf der offiziellen Website.

