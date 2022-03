Suicide Squad Kill the Justice League: Release in das kommende Jahr verschoben

"Suicide Squad: Kill the Justice League" lässt länger als geplant auf sich warten. Erst 2023 wird der Launch erfolgen, wie Warner Bros. Games und Rocksteady am Mittwoch bekanntgaben.

Der Publisher Warner Bros. Games und der Entwickler Rocksteady Studios haben die Veröffentlichung von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ vom ursprünglich geplanten Veröffentlichungsfenster 2022 auf das Frühjahr 2023 verschoben.

„Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, Suicide Squad: Kill The Justice League auf das Frühjahr 2023 zu verschieben“, so Rocksteady Studios Creative Director und Mitbegründer Sefton Hill in einem Tweet. „Ich weiß, dass eine Verzögerung frustrierend ist, aber diese Zeit fließt in die Entwicklung des besten Spiels, das wir machen können. Ich freue mich darauf, gemeinsam das Chaos nach Metropolis zu bringen. Danke für eure Geduld.“

Gerüchte über Verschiebung schon im Februar

Überraschend kommt die Verschiebung nicht. Schon im vergangenen Februar keimte das Gerücht auf, dass der geplante Release in diesem Jahr nicht eingehalten werden kann. Damals ließ sich Bloomberg von nicht näher genannten Quellen, die mit der Entwicklung des Spiels vertraut sind, die Verzögerung bestätigen.

Die Geschichte von „Suicide Squad: Kill the Justice League“, das allein oder mit bis zu vier Spielern im Online-Koop gespielt werden kann, folgt den Suicide-Squad-Mitgliedern Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark, die auf einer Mission sind, die Erde zu retten und die größten DC-Superhelden der Welt, die Justice League, zu töten.

„Suicide Squad“ wurde zusammen mit „Gotham Knights“ auf der DC Fandome-Veranstaltung im Jahr 2020 angekündigt und der erste Gameplay-Trailer folgte im Dezember. Mitte 2020 hieß es, dass sich „Suicide Squad“ seit knapp vier Jahren in der Entwicklung befindet. Darauf verwies Jason Schreier in einem Tweet. Entwickelt wird „Suicide Squad: Kill the Justice League“ für PS5, Xbox Series X/S und PC via Steam.

