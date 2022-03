The Wolf Among Us 2: Die Geschichte richtet sich auch an Neulinge

The Wolf Among Us 2:

Im kommenden Jahr wird "The Wolf Among Us 2" für die Konsolen und den PC erscheinen. Wie die Entwickler von Telltale Games klar stellten, werdet ihr der Geschichte auch dann folgen können, wenn ihr den ersten Teil nicht gespielt haben solltet.

"The Wolf Among Us 2" erscheint 2023.

Wie die Entwickler von Telltale Games im vergangenen Monat einräumten, wird „The Wolf Among Us 2“ noch etwas länger als gedacht auf sich warten lassen und erst 2023 für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Ergänzend dazu sprach Jamie Ottilie, der CEO von Telltale Games, im Interview mit der EDGE über die Pläne, die bei den Arbeiten an „The Wolf Among Us 2“ verfolgt werden. Laut Ottilie legen die Entwickler großen Wert darauf, dass auch Spieler und Spielerinnen, die den ersten Teil nicht gespielt haben, in der Lage sein werden, der Handlung zu folgen. Demnach werden die wichtigsten Ereignisse des ersten Teils in der ersten Episode von „The Wolf Among Us 2“ zusammengefasst.

Wechsel der Engine erleichtert die Entwicklung

„Wir bemühen uns, unsere Erzählungen so zu gestalten, dass sie für sich alleine stehen können“, führte Ottilie aus. „Wir denken, dass die Eröffnung der ersten Episode die Dinge so gestaltet, dass der Spieler versteht, wie die Charaktere dahin gekommen sind, wo sie jetzt sind.“ Trotz allem hofft Ottilie laut eigenen Angaben darauf, dass interessierte Spieler, die den ersten Teil bisher nicht gespielt haben, diesen vor dem Spielen von „The Wolf Among Us 2“ nachholen.

Ein weiteres Thema, über das der CEO von Telltale Games sprach, ist der Wechsel auf die Unreal Engine, die die Entwicklung deutlich erleichtert: „Die Herausforderungen mit der alten proprietären Engine waren bekannt. Wir wollten die Geschwindigkeit, Leistung, Flexibilität und Art-Pipeline der Unreal Engine. Wir brauchten jedoch immer noch unsere proprietären Tools für viele Aspekte wie die Ermöglichung schneller Iterationen und unser entscheidungsorientiertes episodisches Gameplay. Also mussten wir diese Tools auffrischen, um sie in der neuen Engine nutzen zu können.“

Die Geschichte von „The Wolf Among Us 2“ setzt ein knappes halbes Jahr nach den Geschehnissen des ersten Teils ein. Die Spieler schlüpfen erneut in die Rolle von Bigby und stehen vor der Aufgabe, einen spannenden neuen Fall zu lösen.

Quelle: IGN

