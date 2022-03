Battlefield 2042: Nachfolger laut Insider schon in der Pre-Production

Laut dem bekannten Industrie-Insider Tom Henderson wird bei DICE bereits am nächsten Ableger der "Battlefield"-Reihe gearbeitet. Wie es weiter heißt, zog das Entwicklerstudio aus den Problemen von "Battlefield 2042" entsprechende Lehren und möchte bei den Arbeiten am Nachfolger auch das Feedback der Community berücksichtigen.

Zum Leidwesen der Community hatte der im vergangenen November veröffentlichte Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“ zum Launch mit diversen technischen und spielerischen Problemen zu kämpfen.

Nachdem in den vergangenen Monaten diverse Updates folgten, arbeiten die Entwickler von DICE derzeit an weiteren Verbesserungen. Parallel dazu sollen die Arbeiten am Nachfolger angelaufen sein. Dies möchte der als verlässliche Quelle geltende Insider Tom Henderson in Erfahrung gebracht haben und berichtet, dass sich das neue „Battlefield“ bereits in der Pre-Production-Phase befindet.

Besonders großen Wert sollen die Entwickler von DICE laut Henderson auf die Lehren und Erfahrungen legen, die mit „Battlefield 2042“ und den Problemen zum Launch gemacht wurden.

Werden verschiedene Neuerungen rückgängig gemacht?

Wie Henderson unter Berufung auf Entwickler, die bereits am neuen „Battelfield“ arbeiten, berichtet, soll sich DICE dazu entschlossen haben, verschiedene Änderungen und Neuerungen, die mit „Battlefield 2042“ eingeführt wurden, rückgängig zu machen. Da sich das neue „Battlefield“ wie eingangs erwähnt noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet, bleibt laut Henderson allerdings abzuwarten, welche Neuerungen beziehungsweise Features hier im Detail gemeint sind.

„Es ist noch zu früh, um Einzelheiten zum nächsten Spiel zu kommentieren, aber dieser Kommentar könnte sich auf Features wie die 128-Spieler-Anzahl und die Spezialisten beziehen, die seit ihrer Einführung scharf kritisiert wurden. Ursprüngliche Pläne für die Gesamtrichtung der Serie sahen vor, dass Battlefield 2042 als Grundlage für die Zukunft fungiert, auf der das nächste Battlefield-Spiel aufbaut“, so Henderson, der annimmt, dass DICE nun eine andere Richtung einschlagen könnte.

Abschließend berichtete Henderson, dass auch der nächste Ableger der „Battlefield“-Reihe auf ein modernes Setting setzen wird. Alle weiteren Details und Aussagen von Henderson zu diesem Thema findet ihr hier. Von offizielle Seite wurden die Angaben des Industrie-Insiders bisher allerdings nicht kommentiert.

