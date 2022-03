Forspoken: FidelityFX-Unterstützung im neuen Trailer demonstriert

Luminous Productions arbeitet momentan am Open-World-Action-RPG „Forspoken“, das sich verschiedene Technologien zunutze macht. Dazu gehört unter anderem AMD FidelityFX, das nicht zuletzt auf den Konsolen einige Vorteile bieten soll. Eines der ersten Spiele, für die FidelityFX angekündigt wurde, war „Arcadegeddon“.

Für ein schöneres Spielerlebnis

FidelityFX wird sowohl auf dem PC als auch auf der PS5 mit Funktionen wie Ambient Occlusion, Screen Space Reflections, Variable Shading und einem Denoiser eingesetzt. Außerdem gibt es Super Resolution 1.0 mit den Einstellungen Quality und Native 4K. DirectStorage wiederum trägt dazu bei, die Ladezeiten auf einer M.2 SSD in einer bestimmten Szene auf 1,9 Sekunden zu reduzieren. Auf einer SATA-SSD benötigt dieselbe Szene 3,7 Sekunden und auf einer normalen HDD ganze 21,5 Sekunden.

„Durch die Unterstützung von Technologien wie AMD FidelityFX Super Resolution und Microsoft DirectStorage wird Forspoken in der Lage sein, eine höhere Leistung und ein schöneres Spielerlebnis zu bieten“, so die Macher. Bei AMD FidelityFX Super Resolution handelt es sich um einen Prozess, der die Auflösung hochskaliert und die Bildrate verbessert.

Schon im vergangenen Jahr wurden die Vorzüge der Technologie in Kombination mit „Forspoken“ hervorgehoben. Damals betonte Takeshi Aramaki, Studioleiter und General Manager: „Die Vision unseres Studios ist es, Spiele zu erschaffen, die anders sind als alles bisher Dagewesene, indem wir die neuesten Technologien mit der Kunst verschmelzen.“

Gleichzeitig liefert das unten eingebettete Video einige Eindrücke aus „Forspoken“, darunter die Protagonistin Frey, die magisches Parkour-Movement nutzt, mit der es ihr gelingt, die große und offene Spielwelt zu durchqueren.

„Forspoken“ erscheint am 11. Oktober 2022 für PS5 und PC, nachdem der Titel vom ursprünglichen Veröffentlichungstermin im Mai verschoben wurde. In den letzten Monaten wurden viele neue Details enthüllt, darunter die verschiedenen Arten der Magie, das Avoalet-Reich, ein Mini-Boss-Kampf und mehr. In unserer Themen-Übersicht zu „Forspoken“ halten wir euch auf dem Laufenden.

Unabhängig von „Forspoken“ wurden zwei weitere Videos zu FidelityFX veröffentlicht. Sie widmen sich in einer Vorschau der Super Resolution 2.0:

