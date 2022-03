Fortnite: „Nicht bauen“-Modus bleibt offenbar dauerhaft erhalten

Zu den häufigsten Kritikpunkten des seit Jahren ungemein erfolgreichen Battle-Royal-Shooters „Fortnite“ gehört seit jeher die Bau-Komponente, mit der sich längt sich nicht alle anfreunden können.

Mit dem kürzlich eingeführten „Nicht Bauen“-Modus wurde genau an diese Spieler und Spielerinnen bedacht. Bisher hieß es allerdings, dass „Nicht Bauen“ lediglich in einer zeitlich begrenzten Version mit von der Partie sein wird. Nachdem in der Vergangenheit bereits diverse ursprünglich temporär geplante Modi dauerhaft den Weg in „Fornite“ fanden, hoffte die Community darauf, dass es bei dem „Nicht Bauen“-Modus“ ähnlich laufen wird.

Wie sich derzeit abzeichnet, werden die Wünsche der Spieler und Spielerinnen in der Tat erhört. Auf die entsprechenden Hinweise stießen Nutzer wieder einmal im Quellcode des Spiels.

Dies könnte darauf hindeuten, dass eine entsprechende Ankündigung seitens Epic Games in den kommenden Tagen erfolgen wird. Laut dem bekannten Dataminer „TweaBR“, der in der Vergangenheit immer wieder Details zu neuen Inhalten und Modi an das Tageslicht beförderte, sind im Quellcode von „Fortnite“ Optionen für einen Solo-, Duo- und Trio-Modus zu finden, in denen die Option zum Bauen deaktiviert ist.

Zudem wurde entdeckt, dass die Ladebildschirme von „Fornite“ angepasst wurden, um auf „einige Modi mit aktiviertem Bauen“ hinzuweisen. Dies könnte ebenfalls darauf hindeuten, dass die „Nicht Bauen“-Variante nach Ablauf des neuen Events am 29. März 2022 dauerhaft in „Fortnite“ zur Verfügung stehen wird.

Warten wir die offizielle Bestätigung durch Epic Games ab.

Seems like Epic IS planning to keep a No-Building modes, here are some signs/proofs 🔥

– There’s SEPARATE No-Building modes that they can enable ANYTIME after this limited time event ends

– They changed most loading screen tips to say „In modes with building enabled …“ pic.twitter.com/SvQ5SkbCit

— HYPEX (@HYPEX) March 23, 2022