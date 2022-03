MX vs. ATV Legends: Der Releasetermin und ein neuer Trailer zur Offroad-Action

MX vs. ATV Legends:

Am Abend bedachten uns THQ Nordic und die Entwickler der Rainbow Studios nicht nur mit einem neuen Trailer zum Offroad-Spektakel "MX vs. ATV Legends". Darüber hinaus wurde der finale Releasetermin des Rennspiels bestätigt.

"MX vs. ATV Legends" erscheint im Mai 2022.

Im vergangenen Sommer kündigten THQ Nordic und die Entwickler der Rainbow Studios die laufenden Arbeiten an „MX vs ATV Legends“ an, mit dem die Rennspielserie erstmals auch für die PlayStation 5 veröffentlicht.

In einer aktuellen Mitteilung enthüllte THQ Nordic den finalen Releasetermin von „MX vs ATV Legends“ und gab bekannt, dass das Offroad-Spektakel ab dem 24. Mai 2022 erhältlich sein wird. Begleitet wurde diese Ankündigung von einem neuen Trailer zum Rennspiel, in dem uns der Trails-Modus etwas näher vorgestellt wird.

Hierbei haben wir es mit einem Spiel-Modus zu tun, in dem es uns ermöglicht wird, durch die weite Wildnis zu preschen und euer Talent und Geschick am Steuer unter Beweis zu stellen.

Eine Karriere und der obligatorische Online-Multiplayer

Neben dem Trails-Modus bietet euch „MX vs ATV Legends“ natürlich eine klassische Kampagne, in der ihr vor der Aufgabe steht, euch gegen allerlei Widersacher zu behaupten. Gleichzeitig könnt ihr hier eigene Entscheidungen treffen, die laut den verantwortlichen Entwicklern der Rainbow Studios zu verschiedenen Pfaden, Sponsoring-Möglichkeiten und besonderen Events führen.

Hinzukommt ein Online-Multiplayer, in dem bis zu 16 Spieler und Spielerinnen im mannschaftsbasiertem Gameplay gegeneinander antreten und ihre Duelle auf der Rennstrecke austragen. Abgerundet wird das Rennspiel von lizenzierten Fahrzeugen und Zubehör, mit dem ihr euren Piloten individuell anpassen könnt.

„MX vs ATV Legends“ erscheint unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

