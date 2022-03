PlayStation VR2: NFL kündigt Spiel für Sonys Headset an

Viele Spieler haben die Hoffnung, dass PlayStation VR2 schon in diesem Jahr auf den Markt gebracht wird. Grund zur Annahme liefert nicht nur die Tatsache, dass die Hardware in großen Teilen ausführlich vorgestellt wurde. Auch immer mehr kompatible Spiele werden angekündigt.

Das neuste Projekt im Bunde ist eine spezielle Version von „NFL“. Das Spiel basiert auf einer Vereinbarung zwischen der NFL mit dem Sporttechnologieunternehmen StatusPRO. Ziel sei es, ein jährlich erscheinendes Virtual-Reality-Spiel für das Quest-Headset von Meta und PlayStation VR von Sony zu entwickeln.

Euch erwartet eine First-Person-Erfahrung

Während ausführliche Details noch ausstehen, wird eine First-Person-Erfahrung versprochen, die euch die Möglichkeit geben soll, das Spiel durch die Augen der Charaktere auf dem virtuellen Feld zu spielen.

Die beteiligten Parteien verrieten weder den Titel des Spiels noch das voraussichtliche Veröffentlichungsdatum oder den Preis. Stattdessen heißt es recht oberflächlich, dass ein „authentisches erweitertes Realitätserlebnis“ erschaffen werden soll.

„Virtual Reality Gaming expandiert rasant und unsere Partnerschaft mit StatusPRO ermöglicht es uns, eine neue immersive Version des NFL-Gaming mit Unterstützung der beiden größten VR-Plattformen in diesem aufstrebenden Bereich zu erforschen“, so Joe Ruggiero, SVP of Consumer Products bei der NFL, in einer Erklärung.

Beide Unternehmen kündigten an, dass sie weitere Details, einschließlich des geplanten Veröffentlichungszeitpunkts, „zu einem späteren Zeitpunkt“ bekanntgeben möchten.

Die Details zu PlayStation VR2 sind weniger dünn gesät. Schon im Zuge der CES 2022 wurde die Hardware des Headsets umfangreich vorgestellt. Dazu gehörten Details zu Eye-Tracking, Controller-Tracking und Sensorik, die in der verlinkten Meldung zusammengefasst sind. Eine Liste, die euch über Auflösung und weitere Details zu PSVR2 aufklärt, findet ihr in dieser Meldung.

Auf die Vorstellung des Designs von PlayStation VR2 ließ Sony etwas länger warten. Ende Februar wurde gezeigt, nach was ihr später im Laden Ausschau halten müsst. Lediglich auf die Bekanntgabe des Preises und des Veröffentlichungstermins warten die Spieler nach wie vor. Allerdings gibt es recht klare Vorstelllungen, wie eine Umfrage unter mehr als 3.400 Spielern verdeutlicht.

