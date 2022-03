WWE 2K22: Der Changelog zum Update 1.06 – Diese Verbesserungen warten

In dieser Woche wurde die Wrestling-Simulation "WWE 2K22" mit dem Update auf die Version 1.06 bedacht. Welche Optimierungen und Neuerungen im Detail warten, verrät der offizielle Changelog.

In dieser Woche veröffentlichten die Entwickler von Visual Concepts ein neues Update zur Wrestling-Simulation „WWE 2K22“, das den Titel auf den Version 1.06 hob.

Wie bereits bestätigt wurde, wurde mit dem neuen Patch ein Exploit aus der Welt geschafft, den Spieler und Spielerinnen nutzten, um sich im „MyFaction“-Modus einen unfairen Vorteil zu verschaffen und schnell Siege anzusammeln. Das damit verfolgte Ziel: Sich die besonders wertvollen Belohnungen Belohnungen zu sichern.

Mittlerweile steht auch der offizielle Changelog zum „WWE 2K22“-Update auf die Version 1.06 bereit, dem sich entnehmen lässt, welche Optimierungen und Verbesserungen im Detail geboten werden.

Performance-Verbesserungen und mehr

Versprochen werden zum einen diverse Performance-Optimierungen und Anpassungen an den Zwischensequenzen von „MyRise“. Hinzukommen optimierte Texturen, Tattoos, Frisuren und Animationen. Darüber hinaus bringt das Update 1.06 diverse Anpassungen an den Spielmechaniken, Optimierungen an den Online-Modi und frische Karten für „MyFaction“ mit sich. Alle weiteren Details zum Update 1.06 entnehmt ihr dem ausführlichen Changelog, der auf der offiziellen Website zu finden ist.

Weitere Meldungen zu WWE 2K22:

„WWE 2K22“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und wird in den Wochen und Monaten nach dem Release mit einigen Download-Charakteren unterstützt. Welche DLC-Athleten wann den Weg ins Spiel finden werden, verraten wir euch hier.

Quelle: 2K Games

Weitere Meldungen zu WWE 2K22.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren