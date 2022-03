Forever Skies: Erweiterter Gameplay-Trailer zum luftigen Survival-Actionspiel veröffentlicht

Die zuständigen Entwickler von Far From Home haben einen erweiterten Gameplay-Trailer zu dem kommenden Survival-Actionspiel „Forever Skies“ veröffentlicht. Somit kann man einen weiteren Eindruck von dem Abenteuer erhalten, das im vergangenen Januar offiziell angekündigt wurde. Doch was erwartet euch überhaupt in „Forever Skies“?

Was ist auf der Erde geschehen?

Ihr werdet ein Hightech-Luftschiff bauen und individuell anpassen, das euch als Zuhause, Werkstatt, Labor und vieles mehr dienen wird. Daraufhin bereist ihr die Erde, steuert Ruinen unserer Zivilisation und rätselhafte Anomalien an sowie achtet darauf, dass die Hülle eures Luftschiffs intakt bleibt. Mit Rohstoffen könnt ihr das Luftschiff auch verbessern und weiter individualisieren.

Des Weiteren werdet ihr eure wissenschaftlichen Kenntnisse und Fähigkeiten einsetzen können, um verschiedene Maschinen zu bauen sowie zu bedienen, gescannte Objekte zu analysieren und aus der Dekonstruktion verlorener Technologie weiteres Wissen anzusammeln. Neue Arten der Nahrungsbeschaffung und Rohstoffgewinnung sowie neue Werkzeuge warten nur darauf entdeckt bzw. erfunden zu werden.

Ihr erkundet die Ruinen in den Wolken, die einst dem Staub entkommen sollten. Dabei verarbeitet ihr umherschwebende Trümmer, die durch eine Anomalie entstanden sind. Die Geheimnisse unserer Vergangenheit sollen von euch aufgedeckt werden.

Allerdings könnt ihr auch auf die Erdoberfläche hinabsteigen und euch mit einer weiterentwickelten Flora und Fauna auseinandersetzen, während ihr nach Viren sucht, um eine geheimnisvolle Krankheit zu heilen, die eure Familie bedroht.

„Forever Skies“ soll im Laufe des Jahres im Early Access für den PC erscheinen. Für einen späteren Zeitpunkt sind auch Veröffentlichung auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S geplant.

