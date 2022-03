PlayStation Store: Wochenend-Deals mit Star Wars-Spielen

Pünktlich zum Wochenende wurde im PlayStation Store ein kleiner Sale freigeschaltet, der bis zum Anfang der kommenden Woche gültig ist. In den Fokus des Sales rücken „Star Wars“-Spiele, die ihr ein paar Euro günstiger bekommt.

Das gilt beispielsweise für die „Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition“. Statt der sonst üblichen 59,99 Euro werden bis zum 29. März 2022 nur 11,99 Euro fällig, was einem Rabatt in Höhe von 80 Prozent entspricht. Für diesen Preis bekommt ihr bei Amazon nicht einmal die Standardversion.

Zwar war die „Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition“ im PlayStation Store in den vergangenen Monaten schon mehrfach im Sale, allerdings nicht für diesen Betrag. Beim vorherigen Sale waren es 17,99 Euro.

Ein weiterer Teil des Sales ist „Star Wars Battlefront 2“. Der Preis wurde von 19,99 auf 4,99 Euro gesenkt, was einem Rabatt in Höhe von 75 Prozent entspricht. Für diesen Preis war der Shooter schon mehrfach im PSN-Angebot.

Das „Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition-Upgrade“ könnt ihr für 4,99 statt 24,99 Euro mitnehmen. Auch bei diesem Paket wurde der Preis wiederholt erreicht.

Die Star-Wars-Angebote in der Übersicht

Kein Teil des Wochenend-Sales, aber dennoch seit heute im Angebot, ist das im Februar veröffentlichte „Grid Legends“, was vermuten lässt, dass der Absatz schneller als erwartet zurückging. Statt 69,99 Euro zahlt ihr für die Standardversion des Rennspiels aktuell nur 48,99 Euro. Die „Grid Legends Deluxe Edition“ kostet aktuell nur 62,99 statt 89,99 Euro. Die Preise sind bis zum 14. April 2022 gültig.

Grid-Legends-Angebote in der Übersicht:

Weitere Deals im PlayStation Store

Schon vor eineinhalb Wochen ging im PlayStation Store ein umfangreicher Sale mit zahlreichen Angeboten an den Start. Im Zuge der März-Angebote wurden rund 500 Spiele bzw. Editions im Preis gesenkt. Unsere Meldung zu diesem Sale findet ihr nach einem Klick auf den Link.

Mehr zum PlayStation Store:

Und auch die PlayStation Plus-Spiele für März 2022 sind weiterhin verfügbar. Die Übersicht findet ihr in der hier verlinkten Meldung. In der kommenden Woche erfahrt ihr dann, was euch im April erwartet. Die neuen PS Plus-Games werden am Mittwoch angekündigt. Zuvor dürfte es zum obligatorischen Leak kommen.

