PlayStation VR2: Hört auf, euch über das Kabel des Headsets Gedanken zu machen

Im Rahmen der GDC konnten Entwickler erstmals einen Blick auf Spiele werfen, die künftige Besitzer von PlayStation VR2 genießen können. Während noch unklar ist, wann die Hardware auf den Markt gebracht wird, wurde im Zuge der Entwicklermesse ebenfalls das Kabel angesprochen, mit dem PlayStation VR2 mit der PS5 gepaart wird.

In einem Beitrag auf Resetera betonte ein Entwickler von Truant Pixel, der den PSVR 2-Motorradtitel „Runner“ entwickelt: „Hör auf, dir über das Kabel Sorgen zu machen. Es wird verschwinden, sobald du anfängst zu spielen – es sei denn, du drehst dich im Kreis oder so.“

Wortwörtlich verschwinden wird das Kabel natürlich nicht. Vielmehr wollte der Entwickler deutlich machen, dass ihr während eurer Gameplay-Session keinen Gedanken mehr an die Kabelverbindung verschwendet werdet.

Im Gegensatz zum Oculus Quest 2, das mittlerweile in Meta Quest 2 umbenannt wurde, benötigen Käufer von PlayStation VR2 zwingend eine verbundene PS5, auf der die Spiele laufen, die auf dem Headset dargestellt werden.

Immerhin gibt es eine Verbesserung gegenüber der ursprünglichen PSVR-Brille, bei der die Spieler eine etwas kompliziertere Verkabelung samt zusätzlicher Box hinnehmen mussten. PSVR2 hingegen wird mit nur einem Kabel direkt an die Konsole angeschlossen.

Die Kabelverbindung hat nicht nur Nachteile. Letztendlich dürften die Vorteile sogar überwiegen. Da in PlayStation VR2 keine Hardware verbaut werden muss, mit der die Spiele berechnet und gespeichert werden, kann am Gewicht gespart werden. Das gilt auch für den Akku, der bei einem kabellosen Betrieb benötigt wird und das Gewicht ansteigen lässt. Ebenfalls müsst ihr bei einem verkabelten Modell nicht ständig auf den Füllstand des Akkus achten.

Entscheidender dürfte die Performance sein, mit der PlayStation VR2 dank der Verwendung der potenten PS5 angesteuert werden kann. In Kombination mit der deutlich höheren Auflösung verglichen mit dem ersten Modell aus dem Jahr 2016 und der Augensteuerung, die ein hardwareschonendes Foveated Rendering ermöglicht, wird euch mit PSVR2 eine deutliche Qualitätssteigerung erwarten.

Der Truant Pixel-Entwickler untermauerte in diesem Zusammenhang die positiven Kommentare von Valve-Veteran Chet Faliszek, die er äußerte, nachdem er eine PSVR 2 Tech-Demo erleben konnte.

Faliszek schrieb auf Twitter: „Ich hatte heute einen dieser VR-Momente, als ich mit dem neuen PSVR2 HMD gespielt habe… Du weißt schon, dass sich die Welt einfach anders anfühlt, wenn du zurückkehrst? Sooooo gut…“

