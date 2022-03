Soul Hackers 2: Charaktertrailer stellt uns Arrow vor

Das Japano-Rollenspiel "Soul Hackers 2" hat einen neuen Charaktertrailer erhalten. Atlus gewährt uns einen tieferen Einblick in die Geschichte des jungen Mannes Arrow.

Einmal mehr hat Atlus einen neuen Trailer zu dem kommenden Japano-Rollenspiel „Soul Hackers 2“ veröffentlicht. Nachdem man bisher zwei allgemein gehaltene Trailer bereitgestellt hatte, liegt dieses Mal der Fokus auf dem Charakter Arrow, der der Devil Summoner-Organisation Yatagarasu angehört.

Pistole, Support und mehr

Bei Arrow handelt es sich um einen ehrlichen und ruhigen jungen Mann, der meist nicht viele Worte verliert. Jedoch soll er tief im Innern ein sehr passionierter Mensch sein. Mit der Mk90 Summoning Gun nutzt er hauptsächlich Gun-Skills, wobei er auch Eisangriffe und Unterstützungsfähigkeiten einsetzen kann. Unter anderem soll er seine Kameraden beschützen, da er auch hohe Ausdauerwerte vorweisen kann.

Mit Raven wurde auch ein ehemaliger Agent von Yatagarasu vorgestellt, der einst ein großartiger Beschwörer war. Allerdings ist er in Rente gegangen und arbeitet inzwischen in einem Waisenhaus. Er ist sozialer Mensch, der es liebt Kinder um sich zu haben. Ein fürsorglicher und besonnener Mann, der als Mentor für Arrow fungiert.

Abschließend bekommen wir auch den Phantom Society-Agenten Kaburagi zu Gesicht. Ein fröhlicher junger Mann, der seine Freunde liebt und einen starken Gerechtigkeitssinn besitzt. Außerdem hat er auf einer Mission Arrow getötet.

„Soul Hackers 2“ soll am 26. August 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via Steam) veröffentlicht werden.

