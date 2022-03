Call of Duty: Remaster-Versionen klassischer Ableger in Planung?

Vor einigen Monaten hat Microsoft bekanntgegeben, dass man den Publisher Activision Blizzard mitsamt Entwicklerstudios und Marken aufkauft. Darunter befindet sich auch die erfolgreiche Shooter-Reihe „Call of Duty“, die in den letzten Jahren im stetigen Wechsel von Infinity Ward, Treyarch und Sledgehammer Games entwickelt wurde.

Allerdings machten bereits Gerüchte die Runde, dass man in Zukunft von jährlichen Ablegern absehen könnte. Demnach soll in diesem Jahr noch „Call of Duty: Modern Warfare 2“ erscheinen, während 2023 auf einen neuen Teil verzichtet werden soll. Darauf hatten verlässliche Quellen hingedeutet.

Remaster statt neuer Teil?

Nun hat der Insider RalphsValve, der in der Vergangenheit durchaus korrekte Informationen zu „Call of Duty“ geteilt hatte, in einer Twitter-Unterhaltung verraten, dass die Verantwortlichen die Spieler nicht vollends auf dem Trockenen sitzen lassen möchten. Stattdessen sollen Remaster-Versionen klassischer „Call of Duty“-Ableger in den Jahren veröffentlicht werden, in denen kein neuer Teil erscheint.

Demnach sollen „Call of Duty“, „Call of Duty 2“ und auch „Call of Duty: World at War“ neu aufgelegt werden. Darüber hinaus könnte „Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered“ für die Nintendo Switch veröffentlicht werden. Dies würde zumindest als Überbrückung diesen, bis dann voraussichtlich 2024 ein weiterer Hauptteil auf den Markt kommt.

Nach dem Aufkauf durch Microsoft hatten viele Spieler auch befürchtet, dass „Call of Duty“ in Zukunft exklusiv für Xbox-Konsolen und PC erscheinen könnte. Allerdings hatten Sony Interactive Entertainment und Microsoft recht zeitnah miteinander gesprochen und klargestellt, dass die Marke zumindest in den nächsten Jahren weiterhin für PlayStation-Konsolen veröffentlicht werden wird. Dementsprechend könnten auch Neuauflagen den Weg auf die PlayStation 5 und die PlayStation 4 finden.

Jedoch sollte man bedenken, dass dies einmal mehr nur Gerüchte sind. Ob Activision Blizzard tatsächlich weitere Remaster oder gar Remakes alter Titel plant, kann nur spekuliert werden. Sollten sie diesbezüglich weitere Informationen mitteilen, lassen wir euch umgehend davon wissen.

Activision are reportedly considering releasing Remastered Call of Duty titles repurposed for newer consoles to fill out the empty space between Premium Call of Duty titles pic.twitter.com/YcdySxFTci — Ralph (@RalphsValve) March 24, 2022

