PS4 & PS5: Neuerscheinungen der Woche

In den nächsten Tagen werden insgesamt acht neue Games für PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht. Welche Spiele genau ihren Weg in den Handel finden, das erfahrt ihr in unserem kleinen Übersichtsartikel.

Crusader Kings III (PS4, PS5)

Release: 29. März 2022

Die vermutlich namhafteste Neuveröffentlichung erwartet uns nächste Woche in Form des Strategiespiels „Crusader Kings III“. Darin gründet ihr eure eigene Dynastie und müsst deren Macht im Laufe der Zeit kontinuierlich ausbauen. Ihr startet entweder im Jahr 867 oder 1066 und müsst euren Einfluss vergrößern. Erobert Landstriche, rekrutiert Gefolgsleute und verewigt den Namen eurer Blutlinie in den Geschichtsbüchern.

Ihr müsst euer europäisches Imperium immer im Auge behalten, genauso wie eure Untergebenen. Erstickt Intrigen im Keim, entreißt euren Feinden ihre Macht und führt eure Armeen zum Sieg auf dem Schlachtfeld. Die Entwickler versprechen ein komplexes Spielerlebnis mit tausenden unterschiedlicher dynamischer Ereignisse.

Ikai (PS4, PS5)

Release: 29. März 2022

Die Macher von „Ikai“ möchten euch mit ihrem Psycho-Horrorspiel, das von japanischen Geistergeschichten inspiriert wurde, derweil das Fürchten lehren. Ein neuer Dämon soll die Herrschaft über die Unterwelt an sich gerissen haben und nun kommen verschiedene Monster den Menschen immer näher. In dieser schweren Zeit übernehmen wir die Kontrolle über die Priesterin Naoko, die sich bald zwischen Leben und Tod wiederfindet.

Ihr steuert die Hauptfigur aus der Ego-Perspektive und müsst einen alten Schrein erkunden, um Naokos Geschichte zu ergründen. Darüber hinaus müsst ihr immer wieder verschiedene Rätsel lösen und euch vor den gefährlichen Monstern verstecken – oder vor ihnen fliehen, wenn ihr keine andere Wahl haben solltet.

In Nightmare (PS4, PS5)

Release: 29. März 2022

Auch mit „In Nightmare“ erwartet euch in wenigen Tagen ein neues Horrorspiel, dessen Handlung sich um einen Jungen dreht. Dieser ist in einem tiefen Schlaf versunken und erwacht in einer furchterregenden Traumwelt. Euer Ziel ist von da an natürlich klar: Findet einen Weg, um aus diesem Albtraum zu entkommen! Um das schaffen zu können, müsst ihr euch euren tiefsten Ängsten und Traumata stellen und sie überwinden.

Immer an eurer Seite befindet sich ein Wegweisergeist, der euch bei der Lösung verschiedener Rätsel unterstützen kann. Des Weiteren dürft ihr euren kleinen Helfer steuern, um mit ihm Feinde abzulenken, damit ihr von ihnen nicht gefangen genommen werdet.

Agent Intercept (PS4, PS5)

Release: 30. März 2022

Fans rasanter Arcade-Rennspiele könnten dafür mit „Agent Intercept“ auf ihre Kosten kommen. Wie der Titel bereits andeutet, schlüpft ihr darin in die Rolle eines Agenten, der es mit der bösen Verbrecherorganisation KLAUE aufnehmen muss. Glücklicherweise habt ihr den Sceptre, ein extrem vielseitiges Fahrzeug, zur Hand. Insgesamt erstreckt sich die auf Englisch vertonte Geschichte des Titels über drei Kapitel.

Damit euch auf den Strecken nicht langweilig wird, wollen die Macher ordentlich Abwechslung bieten. Neben verschiedenen Rennmodi warten beispielsweise ebenfalls Kämpfe gegen Bossgegner sowie Nebenmissionen auf euch. Wenn ihr bestimmte Ziele erreicht und neue Infos freischaltet, dürft ihr zudem euren Wagen verbessern.

Shattered: Tale of the Forgotten King (PS4, PS5)

Release: 30. März 2022

Sollte euch der Sinn eher nach einem herausfordernden Dark Fantasy-Abenteuer stehen, solltet ihr einen Blick auf „Shattered: Tale of the Forgotten King“ werfen, das vergangenes Jahr bereits für den PC veröffentlicht wurde. Darin schlüpft ihr in die Rolle eines Wanderers, der die Überreste eines verfallenen Königreichs durchstreift, um dessen Einzelteile wieder zusammenzusetzen und die Zivilisation neu aufzubauen.

Die Spielwelt dürft ihr dabei zu großen Teilen frei erkunden und versteckte Abkürzungen sowie Geheimnisse entdecken. Nicht fehlen dürfen fordernde Kämpfe gegen allerlei Gegner, die euch einiges abverlangen sollen. Um sie erledigen zu können, müsst ihr geschickt zwischen Nah- und Fernkampf wechseln. Außerdem sollen die Entscheidungen, die ihr im Laufe eurer düsteren Reise trefft, Auswirkungen auf deren Verlauf haben.

Moss: Book II (PS4, PSVR)

Release: 31. März 2022

Falls ihr mal wieder eure PlayStation VR-Brille nutzen möchtet, könnt ihr euch auf „Moss: Book II“ freuen. Bereits der Vorgänger konnte sich einen Ruf als Geheimtipp erarbeiten und zählt heute zu den wohl besten VR-Erlebnissen auf PlayStation. Der Nachfolger muss entsprechend große Fußstapfen füllen.

Nachdem die tapfere Maus Quill im ersten Teil noch ihren Onkel erfolgreich retten konnte, wartet nun ein neues Abenteuer auf unseren kleinen Helden. Dieser muss verschiedene abwechslungsreiche Gebiete erkunden, unter anderem ein verhextes Schloss, und sich gefährlichen Gegnern stellen, um sein neues Ziel erreichen zu können. Während all dieser Zeit müsst ihr Quill zur Seite stehen und ihm immer mal wieder helfen.

Vengeful Heart (PS4, PS5)

Release: 31. März 2022

In „Vengeful Heart“ geht es um die Geschichte von Josephine Lace, einer jungen Wasserbauingenieurin, die unbedingt den nächsten Schritt in ihrer Berufslaufbahn machen möchte. Eines schicksalhaften Tages soll jedoch alles anders kommen, denn sie findet sich halbtot und obdachlos auf der Straße wieder. Nun will sie jenes System stürzen, das für ihren Niedergang verantwortlich ist und kann dabei auf die Hilfe neuer Freunde bauen.

Die Visual Novel will euch Genre-typisch selbstverständlich mit ihrer Story in ihren Bann ziehen, die voller satirischer Untertöne stecken soll. Hinzukommen ein Synthwave-Soundtrack sowie zwei mögliche Pfade, denen die Geschichte folgen kann und die in sehr unterschiedlichen Finals gipfeln sollen.

Weird West (PS4)

Release: 31. März 2022

Mit „Weird West“ kommen zum Monatsende noch Western- und Rollenspiel-Fans auf ihre Kosten. Die Gesetzeshüter bekommen es diesmal jedoch nicht nur mit Banditen zu tun, sondern auch mit allerlei Fantasy-Kreaturen, was dem bekannten Setting einen neuen Twist verleihen soll.

Im Rahmen eures Abenteuers übernehmt ihr die Kontrolle über verschiedene Charaktere, deren Handlungspfade sich im Finale des Spiels überschneiden sollen. Da die Handlung von euren Entscheidungen beeinflusst wird, soll ebenfalls für Wiederspielwert gesorgt werden und das Gameplay soll variabel für unterschiedliche Spielstile sein.

