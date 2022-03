Dusk Diver 2: Das Actionspiel erscheint im Sommer für die PS5 und PS4

Die Verantwortlichen von Idea Factory International haben bekanntgegeben, dass das Actionspiel „Dusk Diver 2“ im Sommer in den westlichen Gefilden veröffentlicht werden wird. Es werden die PlayStation 5, die PlayStation 4 und die Nintendo Switch bedient, wobei in der Launch Edition auch einige physiche Boni enthalten sind.

Wer sich „Dusk Diver 2“ in der Launch Edition kauft, bekommt neben dem eigentlichen Spiel auch ein 44-seitiges Softcover-Art Book, eine Soundtrack CD mit 17 Stücken und eine exklusive Sammelkarte. Einen konkreten Erscheinungstermin haben die Verantwortlichen jedoch noch nicht mitgeteilt.

Eine Bedrohung aus einer anderen Dimension

In „Dusk Diver 2“ wird man ein Jahr nach den Geschehnissen des Erstlings mit Yumo und ihren Freunden ein weiteres Mal die Waffen in die Hand nehmen, um das Menschenreich vor dimensionalen Bösewichten zu beschützen. Dementsprechend wird man die lebendige Stadt von Ximending und ihre dunkle Unterwelt Youshanding erkunden.

Die Spieler können in „Dusk Diver 2“ nahtlos zwischen vier Charakteren hin- und herschalten, die allesamt eigene Movesets und Stärken besitzen. Des Weiteren kann man verschiedene Unterstützungsfähigkeiten miteinander kombinieren, um die Gegner in Schach und die Kombo hoch zu halten. In Ximending wird jedoch nicht nur die Action im Mittelpunkt stehen. Vielmehr kann man auch etwas essen gehen und verschiedene Dinge unternehmen, um die eigenen Werte zu verbessern, ehe man in den Kampf übergeht.

„Dusk Diver 2“ ist seit dem 24. Februar 2022 bereits für den PC (via Steam) und in Asien für die PlayStation 4 und die Nintendo Switch erhältlich. Die internationale Konsolenumsetzung bringt erstmals eine PlayStation 5-Version ans Tageslicht. Sobald weitere Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

