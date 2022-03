Ghostbusters Spirits Unleashed: Entwickler genießen bei der Gestaltung kreative Freiheit

Vor wenigen Tagen kündigten die Entwickler von Illfonic die laufenden Arbeiten an "Ghostbusters: Spirits Unleashed" an. In einem aktuellen Interview sprach das Studio über seine Inspirationsquellen und die verfolgten Ziele.

In der vergangenen Woche kündigten die „Predator: Hunting Grounds“-Macher von Illfonic mit „Ghostbusters: Spirits Unleashed“ ihr neuestes Projekt für die Konsolen und den PC an.

Genau wie es bereits bei den letzten Projekten von Illfonic der Fall war, haben wir es auch dieses Mal mit einem asymmetrischen Vier-gegen-Eins-Multiplayer-Titel zu tun. In einem aktuellen Interview sprach Illfonics kreatives Oberhaupt Jared Gerritzen über die Arbeiten an „Ghostbusters: Spirits Unleashed“ und versprach, dass es seinem Studio nicht nur ein weiteres Mal darum gehen wird, langjährige Fans der Marke mit kleineren Easter-Eggs zu versorgen beziehungsweise zu begeistern.

Darüber hinaus genießen die Entwickler bei der Gestaltung neuer Geister oder Ausrüstungsgegenstände ein hohes Maß an kreativer Freiheit und möchten so auch eigene Akzente in das Spiel einfließen lassen. Allerdings sollen die Wurzeln der „Ghostbusters“-Marke dabei stets respektvoll behandelt werden, wie Gerritzen weiter versichert. Überdrehte Crossover müssen Fans der Marke also nicht befürchten.

Alle Medien werden als Inspirationsquellen herangezogen

Ein weiteres Thema, über das in dem Interview gesprochen wurde, sind die Inspirationsquellen, die die Macher von Illfonic für die Arbeiten an ihrem neuen Projekt heranziehen. Hierzu führte Gerritzen aus: „The Real Ghostbusters, die Comics. Ich bin ein riesiger Ghostbuster-Fan. Ich bin mit all den Actionfiguren aufgewachsen, ich habe Protonenpakete aus Pappe gemacht und bin mit kaputten Besen und so herumgelaufen. Ich habe viel von diesem Zeug verwendet, und wir gehen eine Menge des Kanons von allem durch.“

Und weiter: „Ghost Corps (eine Produktionsfirma, die von Sony Pictures gegründet wurde, um das Ghostbuster-Universum zu erweitern) hat uns wirklich freie Hand gegeben, nicht nur unsere eigenen Geister, sondern auch unsere eigene Technologie und alles zu machen, also lassen wir uns von jedem einzelnen Blickwinkel inspirieren.“

„Ghostbusters: Spirits Unleashed“ befindet sich unter anderem für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 in Entwicklung und wird nach dem aktuellen Stand der Dinge im vierten Quartal 2022 erscheinen.

