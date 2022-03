GTA Online: Kostenpflichtiges GTA+ ärgert die Fans

Rockstar führt am 29. März den kostenpflichtigen Zusatzdienst GTA+ für "GTA Online" ein. Bei vielen Spielern kommt das neue Abo aber gar nicht gut an.

Die Entwickler von Rockstar haben kürzlich einen neuen Zusatzdienst für „GTA Online“ angekündigt. Ab dem 29. März können Spieler auf den Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S GTA+ abonnieren. Der Dienst ist kostenpflichtig und wird mit 5,99 Euro im Monat zu Buche schlagen. Dafür sollen die Spieler jedoch jeden Monat 500.000 GTA-Dollar sowie exklusive Belohnungen erhalten.

Von der neuesten Idee Rockstars sind einige „GTA“-Spieler eher weniger begeistert. Sie lassen derzeit ihrem Frust über den Zusatzdienst in den sozialen Medien freien Lauf.

Spieler fürchten die Auswirkungen von GTA+

Einige Spieler sind erbost darüber, dass „GTA 5“ seit vielen Jahren so ein großer Erfolg ist und Rockstar trotzdem noch immer Wege finden will, wie die Nutzer noch mehr Geld in den Titel stecken können. „GTA 5“ hat sich bereits mehr als 160 Millionen Mal verkauft. In diesem Monat ist erst die Next-Gen-Version des Spiels für die Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S erschienen. Damit ist „GTA 5“ bereits für die dritte Konsolengeneration veröffentlicht worden.

Andere Spieler befürchten, dass die Entwickler GTA+ nun dazu nutzen könnten, um den Abonnenten einen frühen Zugriff auf zukünftige Updates zu gewähren oder diese ganz hinter eine Bezahlschranke zu stecken. Ein weiterer Nutzer hat Angst, dass die Einführung des Abodienstes die Belohnungen in „GTA Online“ negativ beeinflussen könnte.

Auf Twitter schreibt der Nutzer „Dr. Peter Flemings Psy.D“, der Erfolg von „GTA Online“ sei eines der schlimmsten Dinge, die dem Gaming je widerfahren sind. „TheProfessional“ geht noch weiter und verlangt eine Entschuldigung von den Entwicklern: „Wenn ihr als Entwickler auch nur einen Funken Anstand und Respekt für eure Fans übrig habt, sagt das [GTA+] bitte ab und entschuldigt euch bei eurer Community.“

Doch nicht alle Spieler sehen das neue Abo-Modell als schlecht an. Ein Nutzer schreibt, dass der Dienst perfekt für Spieler wie ihn sei. Er habe nicht genügend Zeit, um in „GTA Online“ Heists zu farmen. Er würde nur aus Spaß Kontaktmissionen machen und so kaum auf 500.000 GTA-Dollar im Monat kommen.

