PS5: Project Spartacus wird kein Game Pass-Konkurrent

In dieser Woche wird Project Spartacus enthüllt, sofern die Gerüchte der vergangenen Tage ins Schwarze treffen. Mögliche Details zum neuen Abodienst brachte Bloomberg schon im vergangenen Jahr in den Umlauf. Demnach erwartet euch ein dreistufiges Programm, das abhängig von der Wahl die bisherigen PlayStation Plus-Vorteile, zusätzliche Spiele und die Integration von PlayStation Now umfasst.

Bisher sieht es nicht danach aus, dass Sony das mutmaßliche Project Spartacus kontinuierlich mit Neuerscheinungen füttern wird, sodass der Dienst offenbar kein echter Konkurrent des Xbox Game Pass ist. Das glaubt ebenfalls der Analyst Daniel Ahmad, der auf Twitter die Erwartungen dämpfte.

Keine 1:1-Konkurrenz

In einem ersten Tweet scherzte Ahmad zunächst und „bestätigte“, dass Project Spartacus keine Spiele der Xbox Game Studios, keinen Zugriff auf das Xbox Cloud-Gaming und kein Xbox Live Gold umfassen wird. Ernster verfasste er im Anschluss den zweiten Tweet, in dem er betonte, dass Project Spartacus und der Xbox Game Pass im Grunde zwei verschiedene Dinge sind, die nicht miteinander konkurrieren.

„Sonys neue Dienste wollen nicht 1:1 mit dem Game Pass konkurrieren, sondern durch einen mehrstufigen Ansatz zusätzlichen Wert schaffen. Es geht eher darum, die zwei bestehenden Dienste zu einem zusammenzufassen und zusätzliche Vergünstigungen hinzuzufügen. Das Wachstum von PS Now war gering“, so Ahmad.

Sonys Geschäftsmodell basiert in großen Teilen auf dem Verkauf von Spielen, auch wenn PlayStation Plus mit den 48 Millionen Abonnenten mittlerweile ein gewinnbringendes Zugpferd ist. Das heißt, ein Umstieg auf den Vertrieb von neuen Videospielen via Abo war nicht zu erwarten, zumal auch der Xbox Game Pass beweisen muss, dass die Gewinne in einem Bereich sind, der dem Verkauf von Videospielen entspricht. Microsoft lässt sich zwar nicht in die Karten schauen. Doch es ist eine Wette, die sich die Redmonder viele Milliarden Dollar kosten lassen.

Related Posts

Weitere PlayStation-News in dieser Woche

PlayStation scheint in dieser Woche noch mehr als „nur“ Project Spartacus in der Pipeline zu haben. Darauf deutet mittlerweile auch Greg Miller von Kinda Funny Games hin. Laut seiner Aussage wird es für PlayStation eine sehr interessante Woche, die sogar zu einer Verschiebung seiner Pläne führt.

„Es sieht so aus, als könnte es eine SEHR interessante Woche für PlayStation werden, selbst wenn auch nur eines der drei Gerüchte, die ich gehört habe, wahr ist. Daher werden wir die Aufzeichnung von PS I Love You XOXO auf Donnerstag verschieben.“

In diesem Sinne könnte eine neue State of Play-Ausgabe bevorstehen. Und auch auf Mittwoch sind die Blicke gerichtet. An diesem Tag wird voraussichtlich das PS Plus-Lineup für April 2022 enthüllt. Sollten PlayStation Plus und PS Now tatsächlich zusammengeführt werden, könnten die ersten Auswirkungen am Mittwoch angekündigt werden.

Weitere Meldungen zu Project Spartacus:

Spekuliert wird ebenfalls, dass wir in dieser Woche etwas zu PlayStation VR2 hören werden. Nach wie vor sind der Preis und das Veröffentlichungsdatum geheim. Und auch Spiele wie „God of War Ragnarök“ könnten sich mal wieder blicken lassen.

Weitere Meldungen zu PS5, Project Spartacus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren