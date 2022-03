Apex Legends: Native PS5-Version startet heute – Das wird technisch geboten

Nach Monaten der Wartezeit gab Electronic Arts bekannt, dass der Battle-Royal-Shooter „Apex Legends“ am heutigen Dienstag, den 29. März 2022 endlich in Form einer nativen Umsetzung den Weg auf die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S finden wird.

Im Rahmen der entsprechenden Ankündigung wurde zudem auf das eingegangen, was „Apex Legends“ auf den Konsolen der aktuellen Generation technisch zu bieten hat. Zum einen wurde versprochen, dass sich die Spieler und Spielerinnen des Battle-Royal-Shooters auf eine Darstellung in 4K und 60 Bildern die Sekunde freuen dürfen.

Hinzukommen höher aufgelöste Schatten, Größere LOD-Abstände sowie die Unterstützung der HDR-Technologie. Wie es weiter heißt, sind zudem technische Updates geplant, mit denen weitere Verbesserungen und Features Einzug halten.

Anbei die offizielle Übersicht der geplanten Verbesserungen.

Einen konkreten Termin bekamen die kommenden Updates für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S bisher allerdings nicht spendiert. Zunächst dürfte der Fokus der Entwickler von Respawn Entertainment aber ohnehin auf einem möglichst reibungslosen Launch von „Apex Legends“ auf den Konsolen der neuen Generation liegen.

The Warriors Collection Event will bring next-gen versions of Apex Legends to PS5 and XSX!

PlayStation players: check out the info below to learn how to update your game 👇

Xbox players: no action is needed. Apex will update via Smart Delivery.

🔗: https://t.co/Hye8qEKTVh pic.twitter.com/5HfUSAYkWD

— Apex Legends (@PlayApex) March 29, 2022