Call of Duty Warzone: Activision nennt Grund für die fehlende Map-Rotation

Zu den meist genannten Kritikpunkten von "Call of Duty: Warzone" gehört die fehlende Map-Rotation. In einem Interview ging Activisions Vice-President of Design Josh Bridge auf die Gründe ein, die dazu führen, dass die Map-Rotation auch weiterhin kein Thema sein wird.

In den vergangenen Monaten setzten sich die Spieler und Spielerinnen des Battle-Royal-Shooters „Call of Duty: Warzone“ immer wieder für eine mögliche Map-Rotation und damit verbundene Abwechslung ein.

Wie Activisions Vice-President of Design Josh Bridge in einem aktuellen Interview einräumte, sollten wir auf absehbare Zeit allerdings nicht damit rechnen, dass ein Feature dieser Art nachgereicht wird. Eine Begebenheit, die Bridge auf die stattliche Installationsgröße von „Call of Duty: Warzone“ zurückführt. „Wir wollen es. Wir wollen das doch alle“, so Bridge zu einer möglichen Map-Rotation. „Da gibt es jedoch ein technisches Problem.“

„Die Installations- und Neuinstallationsgrößen sind einfach nur verrückt. Wenn wir Caldera herausziehen und sagen, OK, wir werden in Verdansk vorbeischauen, könnte es vorkommen, dass wir im Wesentlichen die komplette Größe von Warzone erneut herunterladen müssen. Und jedes Mal, wenn wir das getan haben, verlieren wir Spieler.“

Entwickler arbeiten an einer technischen Lösung

„Ich glaube, sie können derzeit nichts anderes als Warzone und Modern [Warfare] auf einer Basis-PS4 unterbringen“, führte Bridge aus. „Hier haben wir also in die Zukunft geschaut und uns viel mehr Mühe gegeben, das auf technischer Ebene zu regeln, damit wir diese Rotation bieten können. Wir haben uns das wirklich angesehen. Daher werden wir darüber sprechen können. Aber das ist letztendlich ein Ziel, um sicherzustellen, dass es eine Frische und eine Vielzahl von Erfahrungen gibt. Wie du schon sagtest, kommt ein saisonales Meta dazu und auch eine saisonale Kartenrotation.“

Abschließend ging Vice-President of Design kurz auf die Nachfolger zu „Call of Duty: Warzone“ beziehungsweise „Call of Duty: Modern Warfare 2“ ein, die sich aktuell in Entwicklung befinden. Wie es heißt, dürfen sich die Spieler auf neue Erfahrungen freuen, die das Genre vorantreiben werden.

Im Fall von „Call of Duty: Warzone 2“ soll sogar ein Titel geboten werden, mit dem die verantwortlichen Entwickler das Battle-Royal-Genre revolutionieren möchten. Näher ins Detail ging Bridge hier allerdings nicht.

