Games with Gold: Diese „Gratis“-Spiele warten im April 2022 – Trailer

Am heutigen Dienstag Nachmittag stellte Microsoft das Games with Gold-Line-Up für den Monat April 2022 vor, das sich wie gehabt aus insgesamt vier Titeln zusammensetzt – jeweils zweien für die Xbox One und zweien für die Xbox 360.

Während die Xbox One-Spiele lediglich mit einer aktiven Xbox Live Gold-Mitgliedschaft gespielt werden können, könnt ihr eure über Xbox Live Gold heruntergeladenen Xbox 360-Klassiker auch dann weiter nutzen, wenn euer Abo ausgelaufen ist. Darüber hinaus lassen sich alle über Games with Gold heruntergeladenen Xbox 360-Titel auch auf der Xbox One spielen. Zudem unterstützen alle Xbox 360- und Xbox One-Spiele die Abwärtskompatibilität der Xbox Series X/S.

Auf der Xbox One geht es am 1. April mit dem Indie-Adventure „Another Sight“ los, das bis zum 30. April 2022 bezogen werden kann. Vom 16. April bis zum 15. Mai 2022 wiederum wird auf der Xbox One zudem der Puzzle-Plattformer „Hue“ angeboten. Auf der Xbox 360 gesellt sich vom 1. bis zum 15. April 2022 „Outpost Kaloki X“ zum bestehenden Angebot. Vom 16. bis zum 30. April 2022 wiederum folgt das Rennspiel „MX vs. ATV Alive“.

Anbei eine Übersicht über das Games with Gold-Line-Up im April 2022 sowie der offizielle Trailer, der passend zur heutigen Ankündigung veröffentlicht wurde.

Another Sight (Xbox One, Xbox Series X/S)

Veröffentlichung am 18. Juni 2019

Metascore: 73

User-Score: –

Regulärer Preis: 29,99 Euro

Produkteintrag im Xbox Store

Hue (Xbox One, Xbox Series X/S)

Veröffentlichung am 30. August 2016

Metascore: 78

User-Score: 7,4

Regulärer Preis: 14,99 Euro

Produkteintrag im Xbox Store

Outpost Kaloki X (Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S)

Veröffentlichung am 22. November 2005

Metascore: 77

User-Score: 7,6

Regulärer Preis: 9,49 Euro

Produkteintrag im Xbox Store

MX vs. ATV: Alive (Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S)

Veröffentlichung am 11. Mai 2011

Metascore: 63

User-Score: 7,1

Regulärer Preis: 29,99 Euro

Produkteintrag im Xbox Store

