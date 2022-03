The Cub: Ankündigungstrailer zum postapokalyptischen Plattformer

The Cub:

Ein von SEGA-Klassikern inspirierter Oldschool-Plattformer, dessen Story das "Dschungelbuch" und "Armageddon" miteinander vereinen soll? Die Entwickler hinter dem postapokalyptischen 2D-Plattformer "The Cub" sind ambitioniert, doch der erste Ankündigungstrailer ist vielversprechend.

Habt ihr euch auch immer schon einmal gefragt, wie die Welt aussehen würde, wenn wir sie aufgrund von Naturkatastrophen, Seuchen oder dem Zusammenbruch der Zivilisation irgendwann verlassen müssten? In dem postapokalyptischen Plattformer „The Cub“ dürft ihr diese Erfahrung aus nächster Nähe machen.

Dort schlüpft ihr nämlich in die Rolle von einem der letzten Überlebenden, die auf der Erde nach der Flucht der Menschheit zurückgelassen wurden und nun um ihr Überleben kämpfen. Doch weil die letzten Menschen auf unserem einst schönen Planeten keine friedliche Lösung finden, sucht ihr das Weite – und seid bald auf jedem vor der Flucht.

The Cub: Oldschool-Plattforming mit Story-Fokus

„Das Dschungelbuch trifft auf Armageddon“: So beschreiben Entwicklerstudio Demagog Studio und Publisher Untold Tales ihren 2D-Plattformer namens „The Cub“. Auf Deutsch übersetzt bedeutet der Titel soviel wie „das Jungtier“ oder auch „junger Wolf/Löwe“.

Der Name kommt nicht von ungefähr: Denn in der postapokalyptischen Welt der zerstörten Erde wächst unser Protagonist in der Wildnis auf und muss sich schon bald alleine durchkämpfen. Dazu passt auch, dass die auf den Mars geflüchtete Menschheit zurückkommt, und das titelgebende Jungtier aufgrund seiner Immunität gegen eine unbekannte Krankheit jagt.

Neben dem Story-Fokus serviert euch „The Cub“ außerdem von SEGA-Klassikern wie „Aladdin“ oder „Der König der Löwen“ inspiriertes Gameplay: Präzise Plattforming-Passagen in bester Oldschool-Manier, die trotz knackigen Sprüngen mit einem modernen Spielgefühl einhergehen sollen.

Der frisch hochgeladene Ankündigungstrailer fängt die erwähnte Story und das beschriebene Gameplay bereits hervorragend ein und gibt euch einen ersten Blick auf die unbarmherzige Welt von „The Cub“. Außerdem dürft ihr euch auf eine Kostprobe des als „postapokalyptisch“ beschriebenen Soundtrack freuen, der euch durch die Ruinen der Menschheit begleitet.

Laut der offiziellen Website soll „The Cub“ für die PlayStation, die Xbox, die Nintendo Switch und den PC via Steam erscheinen. Einen Release-Termin oder einen Preis hat man bislang noch nicht verraten. Der Plattformer spielt in der gleichen Welt wie „Golfclub: Wasteland“, das ihr für rund 10 Euro auf allen Konsolen und dem PC erstehen könnt.

