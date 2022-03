Fallout 76: Double Eleven steigt als Co-Entwickler ein

Bethesda Game Studios hat sich für das Online-Rollenspiel „Fallout 76“ etwas Hilfe geholt. Fortan wird das britische Entwicklerstudio Double Eleven als Co-Entwickler an der weiteren Arbeit beteiligt sein. In der Vergangenheit konnte Double Eleven bereits mit Mojang an „Minecraft Dungeons“ und mit Facepunch Studios an „Rust“ zusammenarbeiten und ausreichend Erfahrungen sammeln.

Neue Herausforderungen in Arbeit

In einem offiziellen Statement sagte Lee Hutchinson, der Geschäftsführer von Double Eleven: „Es ist ein Privileg das Vertrauen zu genießen und an einer der ikonischsten Marken der Spielegeschichte arbeiten zu dürfen. Das Team, das wir zusammengestellt haben, um an Fallout 76 zu arbeiten besitzt so viel Leidenschaft für die Reihe und die Zusammenarbeit mit Bethesda ist ein wahrgewordener Traum.“

Die Verhandlungen der beiden Unternehmen begannen Ende 2020. Nun kann man die Zusammenarbeit offiziell verkünden, woraufhin Double Eleven in Zukunft neue Herausforderungen für die Spieler in Appalachia produzieren wird. Allerdings sind noch keine konkreten Details zu den ersten Inhalten bekannt, die mit der Hilfe von Double Eleven entstehen.

„Fallout 76“ erschien im November 2018 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC. In all den Jahren hagelte es massiv Kritik für das Online-Rollenspiel, das von Bethesdas Todd Howard zuletzt als einer der größten Fehler der Firmengeschichte betitelt wurde. Nichtsdestotrotz hält man an dem Support fest und die Unterstützung von Double Eleven sollte Bethesda Game Studios auch weitere Ressourcen für ihre sonstigen Projekte eröffnen.

Double Eleven are excited to announce that we’re working with @BethesdaStudios to craft new and exciting challenges for Vault Dwellers everywhere in Fallout 76. You can find out more on our blog at https://t.co/5Ct46sD2eV. pic.twitter.com/xlnGcc9x7U — Double Eleven (@DoubleElevenLtd) March 28, 2022

