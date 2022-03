PS5 & PS4: Spring-Sale mit mehr als 1.000 PSN-Angeboten gestartet

Sony hat im PlayStation Store den großen Spring-Sale gestartet, der euch mehr als 1.000 Spiele, Editions und dergleichen günstiger erwerben lässt. Die reduzierten Preise gelten – sofern nicht anders angegeben – bis zum 14. April 2022.

Im Zuge des Sales könnt ihr beispielsweise „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ günstiger erwerben. Satt 59,99 Euro zahlt ihr aktuell nur 40,19 Euro, was einem Rabatt in Höhe von 33 Prozent entspricht. Obendrauf könnt ihr die „Sekiro: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition“ packen, die ihr im Zuge des März-Sales für 34,99 statt 69,99 Euro bekommt.

Returnal, Until Dawn und mehr

Für 49,69 statt 69,99 Euro wird derverkauft, was zumindest für die PS4-Version gilt. Für 59,99 statt 79,99 Euro bekommt ihr die. Falls ihr mitliebäugelt, kann euch ebenfalls geholfen werden. 31,99 statt 39,99 Euro müsst ihr bezahlen, was immerhin einem Rabatt in Höhe von 20 Prozent entspricht. Falls es etwas mehr sein soll: Diebekommt ihr für 67,99 statt 79,99 Euro.

Das „Call of Duty: Vanguard – Cross-Gen-Bundle“ ist für 51,99 statt 79,99 Euro im Angebot. „Demon’s Souls“ nehmt ihr für 49,59 statt 79,99 Euro mit. 25 Prozent günstiger und somit für 59,99 statt 79,99 Euro bekommt ihr „Returnal“. Auch „Resident Evil Village“ ist mal wieder im Sale. Für 30,09 statt 69,99 Euro dürft ihr zuschlagen.

Mit einem 75-Prozent-Rabatt wurde „Unravel Two“ versehen. 4,99 statt 19,99 Euro zahlt ihr an der PSN-Kasse. „Until Dawn“ packt ihr für 9,99 statt 19,99 Euro in eure Bibliothek. „Little Nightmares 2“ ist ebenfalls ein Teil des Sales und kann für 14,99 statt 29,99 Euro gekauft werden. „Project Cars 3“ wandert für 17,49 statt 69,99 Euro in euren Besitz.

Das waren natürlich keine 1.000 Spiele. Solltet ihr den einen oder anderen Favoriten vermissen, könntet ihr ihn in der offiziellen Übersicht des Sales finden. Diese haben wir nachfolgend verlinkt:

PlayStation Store: Großer Spring-Sale mit 1058 Angeboten

Falls ihr zunächst wissen wollt, was die PS Plus-Spiele für April zu bieten haben: Sie werden heute Nachmittag/Abend angekündigt. Haltet gegen 17:30 Uhr die Augen offen. Ein Leak könnte aber schon gestern verraten haben, welche drei Spiele im April ohne Zusatzkosten auf die Konsolen geraden werden dürfen. Ebenfalls sorgte Sony gestern für die Ankündigung des dreistufigen PS Plus-Modells.

