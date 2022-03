Call of Duty Vanguard: Multiplayer zwei Wochen gratis spielbar

Call of Duty Vanguard:

Activision und Sledgehammer Games geben den Spielern zwei Wochen Zeit, sich kostenlos in den Multiplayer von "Call of Duty: Vanguard" zu stürzen. Auch neue Inhalte werden zugänglich gemacht.

Update: Die Multiplayer-Trial zu „Call of Duty Vanguard“ wurde inzwischen gestartet. Herunterladen könnt ihr euch die Testversionen direkt aus dem PlayStation Store:

Meldung vom 29. März 2022: Falls ihr bisher nicht mit „Call of Duty: Vanguard“ konfrontiert wurdet, aber einen Blick auf die Multiplayer-Schlachten werfen möchtet, ohne einen Cent dafür bezahlen zu müssen, könnte die folgende Aktion auf euer Interesse stoßen.

Vom 30. März bis zum 13. April 2022 dürft ihr den Multiplayer-Modus von „Call of Duty: Vanguard“ kostenlos nutzen. Der neue Free Access-Modus umfasst unter anderem zwei Karten der neuen Saison, einen neuen Zielmodus und eine neue Playlist mit einigen der laut Hersteller beliebtesten Karten des Shooters.

Casablanca und Gondola spielbar

Die neuen Karten, die mit der kostenlosen Testversion verfügbar gemacht werden, heißen Casablanca und Gondola. Es sind mittelgroße Karten mit einer Vielzahl von verschiedenen Hindernissen. Die eine Map spielt in der marokkanischen Stadt gleichen Namens, während die andere einen Blick auf die Alpen bietet.

Die Testversion ermöglicht es auch Neueinsteigern, den neuen Modus „Arms Race“ auszuprobieren. Er bietet Panzer, 24-Spieler-Matches und die weitläufige Alpenkarte. Sobald ein Stützpunkt erobert wurde, können die Operator wählen, ob sie in diesem Stützpunkt oder an einem anderen eroberten Punkt auf der Karte neu spawnen wollen, zusätzlich zum Spawnen bei ihren Kameraden.

Stützpunkte richten automatisch Tore für das verteidigende Team ein, die Verbündeten sicheren Durchgang gewähren und sich schließen, wenn Feinde in der Nähe sind

Zusätzlich zu den neuesten Karten und Modi können sich Free Access-Spieler auch in eine Multiplayer-Playlist stürzen, die Karten wie Shipment und Das Haus enthält. „Für Free Access-Spieler, die in jeder Sekunde des Matches mitten im Geschehen sein wollen, ist diese Playlist genau das Richtige“, so die Macher.

In einem neuen Blogpost wurden weitere Details zu den zwei Gratiswochen geteilt.

Die zweite Season von „Call of Duty: Vanguard“ erschien am 14. Februar 2022. Vor einigen Tagen folgte ein großes Update. Die zweite Saison brachte eine Reihe neuer Karten in das Spiel, während das Update den Shooter um Snoop Dog erweiterte.

„Call of Duty: Vanguard“ wurde im November letzten Jahres für PlayStation 4 und 5, Xbox One und Xbox 360 sowie Windows PC auf den Markt gebracht.

